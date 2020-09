Les scientifiques ont détecté des niveaux plus élevés que prévu d’un produit chimique dans l’atmosphère de Vénus, ce qui pourrait indiquer la présence de vie.

Le produit chimique peut être produit par des microbes, mais peut également être créé artificiellement ou dans des planètes géantes gazeuses comme Jupiter.

La vie à la surface de Vénus est hautement improbable en raison de son climat incroyablement hostile.

Dans la recherche continue de la vie en dehors de la Terre, l’accent a principalement été mis sur des planètes comme Mars et même sur les lunes océaniques glaciales d’autres planètes comme Encelade et Europa. Maintenant, une nouvelle découverte nous offre une surprise inattendue sous la forme de ce qui pourrait être une preuve de vie sous une forme ou une autre sur Vénus.

Mais comment est-ce possible? Vénus est ridiculement chaude. Sa surface est bouillante de 900 degrés Fahrenheit environ, ce qui devrait être beaucoup trop chaud pour que la vie telle que nous la connaissons existe. Comme l’explique SYFY Wire, la découverte de ces fugaces mèches de «vie» se présente sous la forme d’un produit chimique appelé phosphine. La recherche a été publiée dans la revue Nature.

La phosphine est un sous-produit de processus biologiques au niveau microscopique. De minuscules microbes peuvent produire de la phosphine et, si les quantités sont suffisamment importantes, elles pourraient être détectées dans l’atmosphère de Vénus. Eh bien, les scientifiques ont détecté exactement cela, et la concentration du produit chimique est beaucoup plus élevée que ce que l’on pourrait prévoir pour une planète sans vie.

La phosphine peut être produite artificiellement – les humains le font, par exemple, pour une utilisation dans l’industrie des semi-conducteurs – et d’autres planètes comme Jupiter sont connues pour l’avoir dans leurs atmosphères. Dans le cas de Jupiter, on pense que l’intérieur incroyablement chaud de la planète est responsable, mais son existence en fortes concentrations dans l’atmosphère de Vénus est inexplicable… à moins que nous ne considérions la possibilité d’une vie microbienne sur la planète.

Le produit chimique est considéré comme un «biomarqueur» ou un signe que nous pourrions choisir de rechercher si nous voulions trouver la vie sur d’autres planètes. Cependant, Vénus semble incroyablement peu susceptible d’être un hôte à vie. En plus de sa température élevée, l’atmosphère de la planète est si épaisse qu’elle écraserait un humain (ou à peu près toute autre créature terrestre) se tenant à sa surface.

La phosphine dans l’atmosphère de Vénus est encore plus étrange si l’on considère l’endroit où elle a été détectée. Les chercheurs l’ont trouvé à des altitudes de plus de 30 miles au-dessus de la surface. À cette altitude, il devrait se décomposer rapidement, ce qui signifie que s’il y avait eu une soudaine poussée de production de phosphine sur Vénus dans sa lointaine histoire, il se serait dissipé bien avant maintenant. Donc, il y a quelque chose sur Vénus qui le génère de manière fiable.

Les chercheurs ne sautent pas immédiatement à l’affirmation selon laquelle la vie existe sur Vénus parce que, de toute évidence, nous ne le savons pas. C’est possible, même si la possibilité est incroyablement mince, mais pour le moment, le consensus semble être qu’il existe une autre façon dont la planète produit le produit chimique que nous n’avons pas encore identifié.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.