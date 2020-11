Watch Dogs Legion ou Crash 4 sont quelques-unes des nouveautés en promotion à l’occasion du Black Friday.

Sur PlayStation, ils ne sont pas satisfaits de PS5 juste dans les magasins du monde entier, mais aussi devancer Vendredi noir avec de nombreuses offres sur le PS Store et dans les magasins physiques pour différents jeux de son catalogue. Une promotion qui est disponible dès maintenant et qui sera active jusqu’au 30 novembre, il est tentant de se gratter la poche avec une sélection de grands titres AAA à un prix bien en dessous des habituels

Même les versions récentes comme Watch Dogs Légion ou Crash Bandicoot 4: il est temps Ils sont en vente sur le PS Store à l’occasion du Black Friday. Voici une liste de certaines des offres les plus juteuses que vous pouvez trouver dans la boutique numérique Sony.

Toutes les offres sur le PS Store pour le Black Friday

The Last of Us Part II 39,89 € / Prix original: 69,99 €

FIFA 21 Beckham Edition: 38,49 € / Prix d’origine: 69,99 €

Marvel’s Avengers: 34,99 € / Prix d’origine: 69,99 €

NBA 2K21: 34,99 € / Prix d’origine: 69,99 €

Ghost of Tsushima: 49,69 € / Prix original: 69,99 €

Watch Dogs: Legion: 45,49 € / Prix d’origine: 69,99 €

Crash Bandicoot 4 It’s About Time 45,49 € / Prix d’origine 69,99 €

Remake de Final Fantasy VII: 46,19 € / Prix d’origine 69,99 €

Resident Evil 3: 19,79 € / Prix d’origine: 59,99 €

God of War: 9,99 € / Prix d’origine: 19,99 €

The Last of Us Remastered: 9,99 € / Prix original: 19,99 €

Uncharted 4: A Thief’s End: 9,99 € / Prix d’origine: 19,99 €

Star Wars: Squadrons: 24,79 € / Prix d’origine: 39,99 €

Vous pouvez consulter le reste des offres sur le site Web du PS Store Black Friday.

En savoir plus: PS Store, PS4 et Black Friday.

