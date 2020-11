Des employés d'Ubisoft Montréal évacués suite à une menace armée qui semble avoir été fausse

Pendant quelques heures, la police canadienne a enquêté sur les bureaux des parents d’Assassin’s Creed Valhalla.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 13 novembre 2020, 22:49 152 commentaires

Mise à jour: De TVA Nouvelles, l’un des médias locaux les plus actifs avec l’actualité, vient la conclusion possible de cette histoire. “Nos sources affirment que l’éventuelle prise d’otages chez Ubisoft, qui a déclenché une opération majeure à Montréal, a fini par être une imposture. Les enquêteurs s’efforcent de localiser la ou les personnes responsables de l’appel de menace. De nombreux employés confinés dans le bâtiment, ainsi que d’autres se cachant dans les salles de conférence, ne savaient même pas qu’il y avait une alarme. “La police a déjà évacué le bâtiment – aucune menace n’a été trouvée. Nous éditerons l’histoire au fur et à mesure que plus de détails apparaîtront.

Avis original: Les bureaux de Ubisoft situé dans le quartier Saint-Laurent, à Montréal, sont actuellement confrontés à une situation difficile: les médias locaux recueillent des témoignages de la police qui pointent un cas de vol à main armée. Selon les enquêtes de TVA Nouvelles, les agents du SPVM ont commencé à agir vers 19h30, heure de la péninsule espagnole. Actuellement, le périmètre est bouclé.

Le journaliste bien connu Jason Schreier, précédemment affilié à Kotaku, prend sur Twitter les commentaires des otages qui ont pu contacter l’extérieur: Ubisoft les a exhortés à quitter l’enceinte ou à se réfugier, selon l’endroit où ils étaient basés. L’un des producteurs d’Assassin’s Creed Valhalla a été l’un des premiers à sortir, notant qu’aucun coéquipier n’avait été blessé. Le reste des employés attendent sur le toit de l’immeuble attenant, comme le montrent les images captées par un hélicoptère de TVA Nouvelles.

À 21 h 02, la police canadienne officialise le déploiement de la police sur Twitter, notant qu’aucun blessé n’a été signalé. Il n’y a aucune nouvelle sur les employés qui attendent sur le toit ou sur d’éventuels otages.

