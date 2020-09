Derek Streat, PDG de DexCare, et CCO Sean O’Connor. (Photos DexCare)

Le groupe d’innovation numérique de Providence ajoute deux entrepreneurs et anciens collègues de Seattle pour diriger sa toute dernière start-up de technologie de la santé en incubation, une «plate-forme d’optimisation de l’accès» appelée DexCare.

Derek Streat rejoint en tant que PDG et Sean O’Connor sera le directeur commercial. Streat a précédemment cofondé C-SATS, une startup de Seattle qui utilise la technologie pour classer les chirurgiens et a été acquise par Johnson & Johnson en 2018. O’Connor a été le directeur des revenus de la société pendant quatre ans.

Providence a initialement lancé DexCare en 2016 pour aider à l’acquisition numérique de patients pour son entreprise de soins le jour même, Providence Express Care Virtual. La plate-forme logicielle aide à orienter les patients vers le milieu de soins le plus approprié et s’intègre aux systèmes existants.

DexCare a vu une augmentation de 30X du volume de visites des patients pendant COVID-19 à mesure que les soins changent en ligne. Il est également maintenant utilisé avec d’autres lieux de soins à Providence et avec d’autres systèmes de santé extérieurs.

Voici comment Streat décrit l’entreprise sur sa page LinkedIn:

Dans une mer complexe et vaste de «solutions ponctuelles» virtuelles, DexCare est le système d’exploitation qui fait tout fonctionner. Le moteur de renseignement basé sur les données de DexCare alloue, modifie et optimise les ressources pour répondre au mieux à la demande des consommateurs et aux objectifs commerciaux du système de santé, élargissant ainsi la portée des gammes de services du système de santé dans une nouvelle arène de consommation numérique et à la demande. La plate-forme attire et s’adresse aux consommateurs de grande valeur en offrant une expérience unifiée et entièrement numérisée qui dirige les consommateurs vers les meilleures options de soins tout en tirant parti des investissements existants dans les DME, les soignants et la marque.