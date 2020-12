Le monde est sur le point de perdre l’un des télescopes qui a le plus contribué à la science depuis les années 1960. La National Science Foundation des États-Unisa annoncé que le radiotélescope Observatoire d’Arecibo, situé à Porto Rico, a subi des “dommages irréparables”, il devra donc être démantelé absolument.

Comme prévu, la nouvelle a provoqué une agitation et ce sont maintenant les étudiants, les scientifiques et même le gouverneur de Puerto, Wanda Vázquez, qui demandent le Maison Blanche, intercéder pour sauver à l’Observatoire historique, grâce auquel les scientifiques ont pu observer le comportement de diverses planètes et la première photographie d’un astéroïde a été capturée pour la première fois dans l’histoire de l’humanité.

En fait, le scientifique Gordon Pettengil, a pu vérifier que la période de rotation de Mercure es 59 jours et non 88 comme on le croyait avant 1964, grâce à la portée du radiotélescope, tandis qu’au début des années 90, l’astronome polonais Aleksander Wolszczan, a réussi à découvrir le premier planètes extrasolaires.

Le diagnostic

Tout au long de son histoire, l’Observatoire d’Arecibo a subi divers dommages dus à des phénomènes naturels tels que les tempêtes et les ouragans. Dans le 2010, la National Science Foundation a détecté ces premier dommage structurel dans la plaque qui assure la stabilité. Dans 2017, vents forts associés à Ouragan Maria, ils ont fragmenté la ligne électrique.

Ces dommages ont finalement été réparés. Cependant, la végétation poussant sur sa structure, a pu briser le câble de plate-formeun août dernier, endommageant le radiotélescope, mais après le passage de la tempête tropicale Isaías, l’observatoire d’Arecibo a fini par s’effondrer, détruisant six panneaux du dôme grégorien, ainsi que la plate-forme pour y accéder.

Après avoir évalué les dégâts, la fondation a annoncé le 19 novembre 2020 qu’elle avait décidé de la démanteler, ce qui prendrait environ quelques mois, après avoir étudié la voie la plus sûre pour le faire. “Ce la décision n’est pas facile à prendre pour NSF, mais le sécurité des personnes c’est notre priorité numéro un », a déclaré la fondation. Pour cette raison, les étudiants, les scientifiques et le partenariat conjoint évitent de changer radicalement la décision avant la période de grâce.

La pétition

Jamais auparavant, le la communauté scientifique avait été si proche, tournés vers les plateformes numériques, ils demandent que tout soit fait pour sauver l’Observatoire avec 60 ans d’histoire depuis son inauguration en 1960. En Twitter, des campagnes ont été lancées #SaveTheObservatory aussi bien que #WhatAreciboMeansToMe, faire prendre conscience de l’impact que le radiotélescope a eu sur l’humanité, ainsi que sur chacune des vies de ceux qui poursuivent.

Certaines organisations, dont l’International Planetary Society, ont rejoint la conversation sur les réseaux sociaux en assurant que «l’Observatoire d’Arecibo a touché la vie de tant de gens. Ses réalisations scientifiques ont enrichi notre compréhension de l’univers et aidé à protéger notre planète des astéroïdes », écrit-il dans un Tweet.

A cet égard, Abel Méndez, professeur à l’Université de Porto Rico et directeur de Planet HabLab. Il a noté que «l’observatoire est très important pour la science dans le monde entier. C’est aussi muet important pour l’éducation, la formation de la nouvelle génération d’étudiants », notant qu’en fait, il avait l’habitude de demander aux étudiants de travailler directement à l’observatoire.

Le plan à suivre

En tant que Wanda Vazquez, envoyé un lettre au directeur de la National Science Foundation (NSF) de reconsidérer la décision de sa fermeture, mais pas avant d’être sûr qu’il n’y a rien à faire pour le récupérer. Dans le communiqué publié intégralement sur son compte Twitter, la gouverneure a souligné l’importance de l’Observatoire d’Arecibo dans l’histoire moderne de l’île.

«Comme vous le savez, l’économie de Porto Rico a souffert d’énormes défis ces dernières années en raison de la crise budgétaire, des ouragans, des tremblements de terre et, plus récemment, de la pandémie de covid-19. L’Observatoire d’Arecibo a représenté une pertinence scientifique significatif, à la fois pour enquête comme pour fins académiquess, il est donc essentiel de maintenir cette installation opérationnelle, étant le plus grand radiotélescope du monde », a déclaré Vázquez.

De plus, des experts dans le domaine ont lancé une pétition en ligne à la Maison Blanche, dans le but de collecter le plus de signatures possible et de faire ainsi pression pour faire tomber la fermeture du lieu. Mais tout n’est pas perdu. Sous le titre «Demande d’action d’urgence pour évaluer et stabiliser le radiotélescope Arecibo», la demande a collecté un peu plus de 45 000 des 54 000 qu’elle doit obtenir avant le 21 décembre 2020. Ce qui nous rappelle le jour où l’Observatoire allemand déguisé en R2-D2, pour honorer Star Wars.