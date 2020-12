Les télévisions profitent généralement du mois de décembre pour diffuser le catalogue complet des films de Noël de bureau avec lesquels ils ont été fabriqués. C’est comme une petite tradition où les films d’amour ont généralement une touche de magie de Noël. Désormais, les plateformes de streaming telles que Netflix ou Amazon Prime Video ont non seulement repris certains de ces films, mais produisent également les leurs.

La neige, un haineux de Noël, la farine se bat pour faire des biscuits, décorer des arbres, être loin (ou près) de la famille deux personnes qui finissent complètement amoureuses à la fin du film sont quelques-uns des sujets dans lesquels ces films sont impliqués. Et c’est aussi pourquoi ces comédies romantiques sont un succès et la raison pour laquelle Netflix et Prime Video ont fortement choisi d’ajouter ces films à leurs catalogues.

Mais, Quels films Netflix ou Amazon sont les meilleurs à regarder à ces dates? Dans Explica.co, nous avons préparé une liste des meilleurs, pour que le bureau de Noël de cette année étrange soit un peu plus léger et que nous oublions tout pendant un moment. Aussi nous avons ajouté un film supplémentaire qui peut être trouvé sur Disney Plus, à déguster avec les petits de la maison à ces dates spéciales.

La date de Noël de papa

David Evans et sa fille Jules continuent leur vie à York après la mort de sa femme et de sa mère dans un accident il y a deux ans. Jusqu’à ce que Noël arrive, ils sont plus éloignés que jamais et Jules décide qu’il est temps pour son père de retomber amoureux. Pour ce faire, il ouvrira à son père plusieurs profils sur des sites de rencontres à la recherche de la femme parfaite, va-t-il faire retomber son père amoureux? Vont-ils lisser vos aspérités?

Fierté, préjugés et gui

Le film de Prime Video est vaguement basé sur le roman Pride and Prejudice de l’écrivain Jane Austen. En elle, M. Darcy et la jeune Elizabeth Bennet se détestent depuis le début. Mais au fil du temps, ils découvrent ce à quoi chacun ressemble vraiment et finissent profondément amoureux.

Dans Orgueil, préjugés et gui, la jeune Darcy rentre à la maison pour Noël et envisage d’aider sa mère à organiser un événement caritatif. Cependant, finit par faire tous les préparatifs avec Luke, son ennemi de l’institut. Darcy se rendra vite compte que ses impressions sur Luke étaient peut-être fausses. Vont-ils finir par s’embrasser sous le gui?

Changement de princesses

Netflix

Netflix a beaucoup misé sur Vanessa Hudgens. Celui qui était le protagoniste de la trilogie musicale du lycée est l’actrice principale de trois films de Noël sur la plateforme: Princess Change (2018) The Christmas Knight (2019) et (Re) Princess Change (2020). Les trois semblent être un peu en dehors des films typiques de ces dates, mais ne vous y trompez pas. En réalité Ces films Netflix conservent tous les clichés et la magie de Noël.

Dans Princess Change Margaret, la duchesse de Montenaro, est sur le point d’épouser le prince Edward de Belgravia. Mais un échange de rôles Entre la duchesse et Stacy, une pâtissière de Chicago, cela va changer la vie des deux, ainsi que celle de leur entourage.

Dans (Re) Changing the Princesses, Margaret est sur le point d’être nommée reine de Montenaro et Stacy assiste à la célébration pour essayer de réparer la relation de son amie avec Kevin. Cependant, vos plans pourraient être contrecarrés avec l’apparition du terrible cousin de Margaret, Fiona. Ou quoi de pareil, la blonde Vanessa.

Réveillon du Nouvel An au Magnolia

Maggie et Jack sont des amis de longue date. Mais cette année, ils ont décidé de se faire passer pour un couple. Ils sont tous deux animateurs de radio locale et ils pensent que faire semblant avant le monde entier diffuser votre programme dans tout le pays.

Vont-ils diffuser leur émission de radio dans tout le pays grâce à ce mensonge? Et, la chose la plus importante à propos de ce film que l’on peut voir sur Netflix, ne peuvent-ils pas tomber amoureux en chemin ou vont-ils tomber complètement?

Écraser à première vue

Fermer une usine de jouets à Noël? Oui, c’est ce que Charlotte Marton devra faire. La jeune femme se rendra en Suède pour fermer l’usine Martial, la gérante qui s’occupe non seulement des ouvriers de l’usine mais aussi de ses deux neveux.

Dans ce film, avec le cliché classique de la fermeture d’entreprises, Martial et Charlotte sont condamnés à se comprendre. La jeune femme, dans un premier temps, vient avec l’idée de mettre fin à l’activité de l’entreprise. Cependant, après avoir rencontré Martial et les ouvriers, ils devront se battre ensemble pour éviter de conduire au chômage à des dizaines de personnes qui vivent grâce à l’usine du beau-frère de Martial, décédé avec sa femme dans un accident.

Ce film n’est pas original de Netflix, mais peut être vu sur la plate-forme de streaming.

Visite de Noël

En réalité c’est une mini-série Netflix, pas un film. Mais il n’y a que 3 chapitres d’environ 50 minutes, donc on peut le voir en un après-midi.

Dans cette série, Bastián rentre à la maison pour Noël. Il revient de la grande ville, de Berlin, dans sa ville natale. Il a un boulot de merde, son rêve d’être chanteur est plus mort que vivant et il a rompu avec sa copine, pour lequel il continue de pleurer même s’il dit le contraire.

Ce Noël est difficile, mais Bastián ne peut même pas imaginer à quoi ils ressembleront vraiment. Son ex-petite amie sort maintenant avec son frère et ses parents sont plus bizarres que d’habitude. Ceci couplé au fait que Bastián veut se venger de son frère et couche avec une petite amie qu’il a eue adolescent, Noël à la maison ne sera pas du tout tranquille.

La famille de Bastián sortira-t-elle bien après tous ces événements ou ce Noël rompra-t-il leur relation pour toujours?

Film de Noël supplémentaire: Noelle

Disney

Noelle est la fille du Père Noël et tout ce qu’il a à faire est de garder l’esprit de Noël de son frère Nick, qui vient de devenir le nouveau Père Noël. Mais que se passerait-il si le nouveau père Noël s’enfuyait à cause de sa sœur?

La jeune Noelle devra quitter le pôle Nord pour la première fois pour retrouver son frère. et le ramener avant le grand soir. En chemin, il se fera des amis et découvrira qu’il a un don très spécial. Il est peut-être temps que la tradition soit brisée et qu’une femme puisse occuper le poste de Père Noël?

Ce film est plein de magie, de bons voeux et c’est parfait pour profiter en famille.

L’article Films Netflix qui reprennent le meilleur du bureau de Noël a été publié dans Explica.co.