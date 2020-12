Parmi les nombreuses activités qui ont lieu à cette période de l’année, l’une d’entre elles, et aussi l’une des plus importantes, est de passer du temps avec la famille. Les jeux, les repas et l’échange traditionnel de Noël font partie de nos métiers. Mais il y a aussi beaucoup de temps pour profiter des séries et des films pour toute la famille, pour s’asseoir tranquillement pour sortir, rire et pleurer ensemble.

Pour cela, nous vous présentons quelques films pour toute la famille ce Noël. Nous essayons non seulement d’inclure des cassettes sur le thème de Noël, mais elles peuvent intéresser tout le monde.

Klaus (2019)

Pour se mettre au diapason, nous avons commencé avec le film espagnol Netflix sorti en 2019. Avec une belle animation et une histoire surprenante, c’est l’un des favoris pour marathoner ces dates. Ce n’est pas facile de sortir de l’ordinaire avec des films de Noël mettant en scène le Père Noël, mais ce film de Sergio Pablos et Carlos Martínez López réussit.

Le Polar Express (2004)

Ce film particulier réalisé par Robert Zemeckis est l’adaptation cinématographique du livre pour enfants éponyme écrit et illustré par Chris Van Allsburg. Cela vaut vraiment la peine d’être vu avec ses voix originales, car nous trouverons un grand Tom Hanks dans la voix principale. Ce film a été réalisé avec la «motion capture», directement inspirée de la rotoscopie, la technique qui allait changer l’animation à jamais.

Le cauchemar avant Noël (1993)

Sans aucun doute, chaque saison de Noël a besoin d’une comédie musicale. Et pour cela, rien de mieux que ce magnifique film écrit par Tim Burton et réalisé par Henry Selick. Les personnages, les univers des vacances et les paroles surprenantes et inoubliables des chansons composées (et certaines interprétées) par le talentueux Danny Elfman, en font sans aucun doute un film pour toute la famille.

Le Grinch (2018)

S’il y a un auteur qui a donné des livres de chevet à des générations entières, c’est bien le Dr Seuss. Et, sans aucun doute, l’un de ses personnages les plus aimés est le Grinch. Il existe de nombreuses adaptations de ce personnage, comme celle de 2000 avec Jim Carrey. Même ce 2020 une comédie musicale sortira, bien que celle que nous proposons ici soit dirigée par Yarrow Cheney et Scott Mosier, avec les voix de Benedict Cumberbatch et Cameron Seely.

Gelé (2013)

Il serait presque impossible de penser à des recommandations de films pour toute la famille sans inclure un titre Disney. Que nous le voulions ou non, il a donné les bandes les plus diverses avec lesquelles de nombreuses générations ont grandi. Exemple d’entre eux est ce titre des surprenantes soeurs souveraines d’Arendelle. Avec ce film, Disney a donné une tournure aux récits de ses princesses mais, en plus, il nous a offert une comédie musicale magnifique, amusante et mémorable.

Le Noël de Charlie Brown (1965)

Ce titre réalisé par Bill Melendez et écrit par le père de Charlie Brown, Charles M. Schulz, a incroyablement vieilli. Il reste une référence pour de nombreuses générations et fera toujours partie des meilleurs films pour toute la famille. Les personnages drôles de Schulz nous feront toujours sourire et nous émouvoir.

Jeune Frankenstein (1974)

Et si nous parlons de films qui ont bien vieilli, nous pouvons nommer celui-ci de Mel Brooks. Cela nous aidera à mettre de côté les photos de Noël et les rues enneigées qui n’existent pas dans notre ville. Ce film est une adaptation gratuite hilarante du classique de l’horreur littéraire de Mary Shelley. Un des films pour toute la famille qui nous fait rire dès la première minute.

Gremlins (1984)

Pour continuer l’horreur charmante et drôle, nous avons cette cassette de Joe Dante. Un classique des années 80 écrit par Chris Columbus (qui sera plus tard le réalisateur des deux premiers films de Harry Potter). Sans aucun doute l’un des films pour toute la famille à ne pas manquer à ces dates de marathons et de plaisir.

Le grand showman (2017)

Si nous voulons continuer à profiter d’une comédie musicale, The Great Showman, réalisé par Michael Gracey et avec Hugh Jackman, Michelle Williams et Zac Efron, est l’option idéale. Il s’agit de la véritable histoire de la fondation des Ringling Brothers et du cirque Barnum & Bailey.

La grande aventure Lego (2014)

Christopher Miller et Phil Lord ont réalisé un film non seulement drôle mais surprenant. Comédie, parodie et même une touche très émouvante ce film a pour nous, qui a aussi une partie musicale hilarante. Un film pour toute la famille qui a beaucoup à offrir à son public, car il a une histoire pleine de couches et de références.