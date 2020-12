Nous avons recouvert chaque coin de la planète avec des nanoplastiques. Plusieurs études conviennent même que ce matériau est devenu la principale source de nourriture pour les animaux terrestres et marins, mais maintenant, le problème est beaucoup plus sérieux. Un groupe de Scientifiques italiens a découvert la première preuve de la présence de microplastiques, particules artificielles dérivé de plastiques et vernis, dans la placenta Humain.

Le pire, c’est que selon l’étude, réalisée par l’hôpital Fatebenefratelli à Rome et l’école polytechnique de la région des Marches, les fragments de plastique ont été retrouvés dispersés dans le sac amniotique tant deDu côté de la mère, comme du bébé, présentant une incidence chez quatre femmes enceintes sur six.

L’étude, approuvée par le comité d’éthique européen, a analysé les placentas de six femmes en bonne santé, entre 18 et 40 ans, avec des grossesses normales, qui se sont portées volontaires pour l’étude. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée Spectroscopie romaine, pour analyser la composition chimique et la structure moléculaire du sang dans le placenta, sans mettre les bébés en danger.

En conséquence, ils ont trouvé 12 fragments microplastiques entre 5 et 10 microns, quelque chose comme le tamain d’une pile. Cinq ont été trouvés du côté fœtal, quatre du côté maternel et trois sur les membranes chorioamniotiques.

Comment sont-ils arrivés là ?!

Une étude réalisée par Greenpeace en 2019, a révélé que 20% des 755 poissons prélevés avaient des microplastiques logés dans l’estomac et ils disent bien que nous sommes ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous buvons. L’enquête italienne a découvert que trois des 12 fragments ont été identifiés comme du polypropylène, un matériau utilisé pour fabriquer le des bouteilles en plastique pour l’eau ou les boissons gazeuses.

Mais le plus choquant est que neuf fragments restant logés dans les placentas, provenaient de matériaux de peinture synthétique qui, selon les experts, pourraient appartenir à crèmes pour le visage, maquillage ou vernis à ongles. Bien que les scientifiques aient précisé qu’il est également possible que son origine provienne d’adhésifs, de désodorisants, de parfums, de dentifrices ou de pansements.

Nouvelle recherche

À cet égard, Antonio Ragusa, directeur de l’unité de gynécologie et d’obstétrique de Fatebenefratelli et auteur principal de l’étude publiée sur le site de l’agence de presse ‘ANSA’, souligne que: «Avec la présence de plastique dans le corps, le système immunitaire il devient perturbé et reconnaît comme «je» (en lui-même) ce qui n’est pas organique. C’est comme avoir un bébé cyborg: Il n’est plus composé uniquement de cellules humaines, mais d’un mélange d’entités biologiques et inorganiques. Les mères ont été choquées “

Bien qu’il ne soit pas encore clair si les microplastiques trouvés, logés dans le placenta humain par la circulation sanguine ou par le système respiratoire. La vérité est que les découvertes faites dans l’étude donneront lieu à de nouvelles investigations pour déterminer le blesser que les plastiques pourraient provoquer bébés avant et après de la période de gestation. Sans oublier que les bébés nourris au biberon ingèrent beaucoup de nanoplastiques.