Microsoft accusé Russie et Corée du Nord essayer pirater des organisations pharmaceutiques et de recherche lié au vaccin COVID-19. Dans un article de blog pour l’entreprise, Tom Burt, vice-président de la sécurité et de la confiance client, a mentionné que détecté des cyberattaques de trois groupes des hackers liés aux pays mentionnés.

La technologie a confirmé que parmi les cibles figurent des fabricants de vaccins en phase d’essais cliniques, des organisations de recherche clinique et une société qui développe un test pour détecter le COVID-19.

Les cibles sont situées aux États-Unis, au Canada, en France, en Inde et en Corée du Sud, que les hackers ont lancé Cyberattaques et hameçonnage par force brute. Les attaques proviennent d’un groupe de Russie et de deux de Corée du Nord. Le premier utilise la force brute pour accéder aux informations de connexion, tandis que les autres envoient des e-mails frauduleux se faisant passer pour le personnel de l’OMS et les recruteurs.

La Russie et la Corée du Nord ont lancé des cyberattaques contre les fabricants de médicaments et les fabricants de tests

Dans tous les cas, les attaquants Ils cherchent à obtenir les informations d’identification de l’utilisateur de leurs victimes pour accéder aux données d’enquête. Selon Microsoft, le la plupart des cyberattaques ont été bloquées pour ses solutions de sécurité, bien qu’il y ait eu des cas où les pirates ont réussi.

“Nous pensons que ces attaques sont inconcevables et devraient être condamnées par toute la société civilisée.” déclare Tom Burt. Le chef de la sécurité mentionne également d’autres incidents où attaques de ransomware contre les hôpitaux en Espagne, aux États-Unis, en République tchèque et en France. Les groupes de hackers sont actifs depuis le début de la pandémie.

“Deux problèmes mondiaux aideront à façonner la mémoire des gens de ce moment de l’histoire: le COVID-19 et l’utilisation accrue d’Internet par des acteurs pervers pour perturber la société.”

Anciennement, le Cyber ​​Security Center de La Grande-Bretagne a accusé la Russie d’essayer de voler la recherche sur le vaccin COVID-19. Le groupe ATP29, également connu sous le nom de “ Cozy Bear ” et lié aux renseignements russes, a lancé des logiciels malveillants et des attaques de phishing pour voler des informations vitales aux organisations de soins de santé.

Cosy Bear est lié au Service de renseignement extérieur et au Service fédéral de sécurité de Russie. Le groupe utilise des techniques d’usurpation d’identité pour accéder aux comptes des employés. Après avoir été publiquement accusé, le gouvernement de Vladimir Poutine a rejeté les faits en arguant qu’il n’y avait aucune preuve.

L’article Des pirates informatiques de Russie et de Corée du Nord cherchent à voler le vaccin COVID-19 a été publié dans Hypertext.