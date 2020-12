L’année ineffable. 2020 restera dans l’histoire, on ne sait pas si 2021 subira le même sort, pour avoir bouleversé tout ce qu’on avait à coup sûr. Or, et compte tenu de l’évolution du virus, pas même les fêtes sacrées par excellence – et pas précisément à cause des religieux – ne tiennent par un fil très fin. Inutile de dire que les entreprises en faillite sont la nouvelle norme.

Et dans ce contexte, le monde continue. Et les entreprises, celles qui peuvent évoluer. Nous verrons au cours du premier trimestre 2021 les résultats définitifs de ce cours; Pour le moment, il existe des disparités en matière d’investissements dans les startups. Alors que pour Atomic, les startups espagnoles passent par leurs pires données historiques en matière d’investissements, des analyses telles que celles de Bankinter indiquent un chiffre stable. Faible pour les grands nombres, mais en croissance dans le secteur de l’investissement intermédiaire.

Ce qui est clair, c’est que la maxime de “renouvelé ou mourir” Cela a été essentiel pour tout l’écosystème entrepreneurial. Les startups liées au secteur textile se sont tournées vers la fabrication de masques pendant les mois centraux de l’année, et le secteur du voyage tente de se reconvertir face à un panorama touristique incertain.

D’autres, comme Badi ou ElParking, sont essayer de conquérir de nouvelles verticales qu’ils ouvrent les frontières dans cette normalité incertaine et nouvelle. Une tentative d’adaptation qui veut profiter des lacunes d’un marché dont on ne sait pas encore comment il va sortir de cette pandémie.

Idées déjà envisagées, mais avec une nouvelle opportunité

«L’idée n’est pas d’actualité, elle a été pensée du monde avant la pandémie», explique Enrique Domínguez PDG d’ElParking. Cependant, c’est maintenant que la société de paiement de stationnement a trouvé son créneau.

Axé sur les paiements via l’application dans les parkings réglementés et les parkings privés des grandes villes, ElParking a ouvert – depuis quelques mois – la possibilité de réserver dans les parkings privés. À une époque où, en fait, la mobilité n’a diminué que principalement dans les trajets entre les communautés, bien que moins en interne, il convient de se demander la raison de cette première. La clé réside dans les coûts et les revenus pour les autres.

Défini comme l’Airbnb des places de parking, ce qui est recherché est de pouvoir en tirer davantage profit. “Il y a beaucoup d’espaces vides pendant de longues heures dans la journée et il y a des locataires qui veulent louer leurs espaces pendant ces périodes. Cela permet les individus peuvent gagner de l’argent de cet endroit pendant le temps où ils ne sont pas là », expliquent-ils depuis l’entreprise. Un modèle économique qui, officieusement, a une longue tradition mais que, dans ce cas, ils veulent professionnaliser.

Et un business model qui veut réussir dans un secteur complexe. Si Airbnb n’a pas eu la tâche facile d’être le roi de la location saisonnière, et peine en fait à maintenir sa structure à flot, ElParking n’a pas non plus eu la tâche facile. Depuis 2018, ils essaient d’entrer dans le segment de marché.

Le pouvoir de l’argent

Ils comptent désormais 156 clients, pour la plupart concentrés à Madrid et Barcelone dans des parkings réglementés. Ses premiers pas ont été compliqués: “Le reste des voisins se sont plaints de ne vouloir laisser personne entrer dans le bâtiment.”

Le seul moyen de convaincre les domaines était, bien sûr, leur faire partager les bénéfices. Un système de sécurité, des caméras de surveillance qui contrôlaient les entrées et sorties et l’ouverture des portes sans contrôles. Ils ajoutent également une assurance au tiers. Le tout d’une valeur de 1 500 euros. Et, en plus de cela, participation aux avantages de la location de lieux.

Ce n’est qu’avec ce système qu’ElParking a pu étendre ses activités au segment du parking privé; la seule place forte qui reste à conquérir dans les zones réglementées. Avec peu de saturation en ce moment, ils espèrent qu’à moyen terme la normalité reviendra dans la rue et les attrapera préparés.

Si les hôtels tombent en panne, Badi les récupère

Si ElParking tente de rentabiliser les parkings privés en échange de subventions aux communautés de quartier, Badi a pris une voie très différente.

Le secteur du tourisme dans son ensemble, ainsi que le secteur de l’hôtellerie, sont les plus touchés par la pandémie. Avec des centaines de magasins fermés et sans date d’ouverture, d’autres essaient de survivre du mieux qu’ils peuvent. Celles qui restent ouvertes n’ont pas non plus de grands mouvements; Sans tourisme dans les zones côtières, ni entreprise dans les grandes villes, on ne sait pas trop comment ils vont affronter 2021. À cela s’ajoute la faible mobilité entre les pays et, dans de nombreux cas, pas entre les régions d’un même pays. Ce qui est certain, c’est que le secteur connaît ses heures les plus basses.

Badi, concentré sur la recherche d’un appartement par chambres, a voulu profiter des installations de l’hôtel. Une entreprise ronde qui a trouvé sa niche.

L’entreprise a ainsi annoncé un accord avec plusieurs chaînes hôtelières pour offrir 400 chambres en location moyenne ou longue durée. Badi devient un modèle hybride de logements locatifs et aussi de tourisme. Un répit pour les géants du tourisme qui prévoient d’allouer près de 20% de leurs chambres à cette activité, et une nouvelle rentabilité pour Badi qui entre dans un nouveau segment qui, à l’exception des changements de dernière minute, ne peut qu’apporter des bénéfices aux deux parties.

L’article Des heures creuses pour certains au succès pour d’autres: c’est ainsi que les startups survivent pendant la crise a été publié dans Explica.co.