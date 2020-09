Google prévoit d’annoncer un nouvel appareil de streaming Chromecast le 30 septembre.

Des fuites de l’appareil (nom de code « Sabrina ») apparaissent depuis des mois, mais les derniers rendus divulgués semblent nous donner un aperçu de la conception finale de Google.

La télécommande du nouveau Chromecast de Google dispose de boutons dédiés pour YouTube et Netflix.

Alors qu’Apple, Amazon et Roku sortaient tous des lecteurs multimédias en streaming autonomes, Google s’est contenté de nous demander de coller un dongle dans notre téléviseur qui pourrait se connecter aux applications de notre téléphone, tablette ou ordinateur. Chromecast a toujours été une valeur aberrante intrigante, mais de récentes fuites ont révélé que Google travaillait sur un lecteur multimédia qui pourrait enfin rivaliser avec Apple TV et Fire TV, et nous avons eu notre meilleur aperçu encore cette semaine.

Vendredi, WinFuture a publié une série de prétendus rendus de presse qui montrent le nouveau Chromecast (nom de code «Sabrina») et sa télécommande. Comme prévu, l’appareil lui-même est de forme et de taille similaires aux dongles Chromecast HDMI précédents, bien qu’un peu plus grand et un peu plus oblong. À part cela, il ressemble à un Chromecast et ne devrait pas prendre trop de place derrière ou sur le côté de votre téléviseur. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c’est la télécommande.

Nous avons en fait vu la télécommande en détail dans des fuites précédentes, mais c’est la première fois que nous la voyons dans son intégralité et elle semble avoir subi quelques modifications mineures. Sous le pavé de navigation, il y a huit boutons sur la face avant de la télécommande, y compris un bouton arrière, un bouton Assistant Google, accueil, muet, alimentation et boutons dédiés pour YouTube et Netflix. C’est un appareil Google après tout, donc un produit Google devait forcément faire son apparition. Il y a aussi deux boutons visibles sur le côté de la télécommande, probablement pour contrôler le volume.

Fuite des rendus de presse du nouveau Chromecast de Google. Source de l’image: WinFuture

Bien sûr, la raison pour laquelle Google inclut une télécommande avec son nouveau Chromecast est que ce lecteur multimédia exécutera Android TV (qui pourrait en fait être renommé Google TV dans un proche avenir). À partir de maintenant, vous pouvez exécuter des applications directement à partir du Chromecast sans avoir à compter sur d’autres appareils. WinFuture affirme que le nouveau dongle de streaming aura un processeur à quatre cœurs, 2 Go de RAM et une petite quantité de mémoire interne pour les applications.

Les rumeurs suggèrent que le Chromecast «Sabrina» pourrait coûter 50 $, mais la bonne nouvelle est que nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps pour le savoir avec certitude. Il y a quelques jours à peine, Google a annoncé qu’il organiserait un événement de presse virtuel pour le lancement du Pixel 4a (5G), du Pixel 5, d’un nouveau haut-parleur intelligent et d’un nouveau Chromecast le 30 septembre. Toutes les indications indiquent que Chromecast est celui qui continue à apparaître dans les fuites en ligne.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.