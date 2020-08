Pour quelques heures Le réseau de TIM ne semble plus disponible pour des centaines de milliers de consommateurs italiens, obligé donc de s’appuyer sur le réseau WiFi pour se connecter au monde du web.

Les rapports, En réalité, ils continuent d’arriver de toute l’Italie et sont actuellement collectées par le site Downdetector qui, comme nous le savons tous, montre une vue d’ensemble du problème en temps réel. Actuellement, à partir de 15h30 environ, le site Web enregistre environ 450 rapports par minute qui, malheureusement, continuent d’augmenter régulièrement. TIM, à travers ses canaux sociaux officiels, n’a pas encore statué sur la question mais, selon ce que les utilisateurs ont rapporté, la faute semble être répandue dans toute l’Italie. Voyons donc ce qui se passe ci-dessous.

TIM DOWN: des centaines de milliers d’utilisateurs sans réseau

Selon ce qui est rapporté en ligne, par conséquent, Les consommateurs italiens rencontrent des problèmes particuliers dans la connectivité Internet mobile et fixe de TIM. Les rapports proviennent de toute l’Italie mais, en particulier, les problèmes semblent se concentrer dans les villes de Naples, Milan et Rome. Il n’y a pas non plus de pénurie rapports de Calabre où, apparemment, des milliers d’utilisateurs mobiles ont été complètement coupés du monde du Web.

Réseau par à-coupsau lieu dans de nombreuses autres régions d’Italie où, actuellement, l’opérateur semble avoir problèmes de stabilité dans la connexion Internet. À ce moment, malheureusement, on ne sait pas combien de temps durera l’inconfort; il faudra donc attendre les nouvelles officielles de l’opérateur qui, en ce moment, travaillera certainement sur la faille.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez également des problèmes. Restez connecté pour découvrir toutes les dernières nouvelles à ce sujet.