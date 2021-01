La plupart des gens ne se soucient pas du tout de la version de Windows que votre PC exécute tant qu’il est en cours d’exécution. Et c’est que même si cela semble étrange, c’est l’un des plus gros problèmes auxquels Microsoft est confronté aujourd’hui, avec la grande croisade consistant à amener les gens à mettre à jour leur système d’exploitation vers de nouvelles versions de Windows. Cependant, il s’agit de un problème encore plus grave quand on parle de Windows 7, dont le support a officiellement pris fin il y a environ un an, qui maintient toujours des centaines de millions d’utilisateurs actifs.

Bien qu’il soit difficile de savoir exactement combien d’utilisateurs de Windows 7 utilisent encore le système d’exploitation, les dernières données suggéraient qu’à la fin du support l’année dernière, il y avait encore environ 200 millions d’ordinateurs dans le monde sous Windows 7. Des chiffres qui, selon le programme d’analyse numérique du gouvernement américain, correspondraient à 18,9% de tous les ordinateurs Windows.

Selon les données les plus récentes, d’ici la fin de 2020, ces mesures aurait été considérablement réduit à seulement 8,5% pour la présence du système d’exploitation obsolète, qui malgré une diminution significative, indiquerait quand même un nombre assez considérable d’utilisateurs actifs pour Windows 7. Cependant, d’autres mesures comme NetMarketShare ou Global Stats nous montrent des données encore plus élevées, positionnant le montant des machines Windows 7 à environ 21,7% et 17,7% du marché mondial.

Et c’est que bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’un calcul assez complexe et imprécis, vu ces métriques, nous pourrions indiquer clairement qu’il y aurait un minimum d’au moins 100 millions d’ordinateurs exécutant toujours Windows 7.

Pourquoi conserver Windows 7 au lieu de Windows 10?

Les raisons pour lesquelles les gens s’en tiennent à Windows 7 sont diverses. Dans le cas des entreprises, cela pourrait être principalement le fort sentiment de fiabilité qu’il procure et le fait que ses solutions ne sont pas compatibles avec Windows 10 et d’autres systèmes alternatifs. De leur côté, les utilisateurs finaux pourraient également s’accrocher à la fiabilité, en particulier au vu des incidents graves que Windows 10 a enregistrés, même si dans leur cas cela pourrait ajouter des préoccupations concernant la confidentialité et le fait que le dernier système de Microsoft est pour beaucoup un logiciel bloatware.

Cependant, maintenir une version du système d’exploitation sans support officiel implique, à long terme, augmentation de l’exposition à toutes sortes de vulnérabilités, ainsi que la possible sortie du support de certaines des applications de base pour cela.

Pour sa part, Microsoft autorise certains utilisateurs à payer pour des mises à jour de sécurité étendues et s’attend à ce que le nombre de PC Windows 7 diminue considérablement tout au long de 2021.