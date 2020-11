La technologie continue de progresser à pas de géant et des smartphones plus modernes, dotés d’une plus grande capacité de mémoire et du potentiel d’un ordinateur, arrivent sur le marché à tout moment. Dans un mobile, vous pouvez trouver des caméras, des vidéos, des calculatrices, des jeux vidéo, des connexions 4G et même des systèmes biométriques, c’est-à-dire une fonction que le téléphone intègre pour déverrouiller l’écran via votre empreinte digitale ou en utilisant votre propre visage. Si la tendance à la hausse se poursuit ainsi, il ne faudra pas longtemps pour qu’un smartphone soit intégré dans votre main en tant que puce afin que nous n’ayons rien à transporter avec nous. Cependant, tous les acheteurs ne pensent pas à ces terminaux modernes mais plutôt à un mobile avec lequel appeler vos proches ou amis. Pas de tracas sur grand écran, pas de touches, plutôt avec les bases et facile à utiliser, comme les premiers téléphones. Les personnes âgées ne s’entendent pas avec les nouvelles technologies, elles n’ont pas d’utilisation quotidienne avec elles et cela entraîne une certaine distance par rapport à elles. Les grandes compagnies de téléphone n’oublient pas cet objectif et continuent de proposer sur le marché des téléphones abordables et faciles à utiliser pour ce public moins exigeant. Vous trouverez ici les meilleurs mobiles pour les personnes âgées:

ARTFONE MOBILE

Tout l’art que vous pouvez imaginer se trouve sur votre Artfone.

Si vous envisagez de donner un téléphone à une personne âgée, voici la première option. Vous avez bien lu, un simple mobile avec de gros boutons pour qu’ils soient faciles à lire et à appuyer, il a un système d’exploitation très simple. De plus, il a intégré le Bouton SOS, un bouton d’urgence au cas où il serait nécessaire d’appuyer sur la touche en cas d’urgence. Avant, vous devrez enregistrer un téléphone pour appeler et ainsi appeler sans avoir à taper des numéros de téléphone. Ce n’est pas un smartphone mais c’est le mobile dont vos grands-parents ou vos parents peuvent avoir besoin et c’est compatible avec n’importe quel opérateur et prend en charge une carte SIM GSM 2G. Également possibilité d’utiliser deux cartes SIM en même temps, au cas où vous voyagez à l’étranger. Certaines de ses fonctions sont: alarme, calculatrice, calendrier, radio, lampe de poche, etc.

YINGTAI T09 MOBILE

Modèle mobile sophistiqué pour les personnes âgées.

Les portables avec casquette Ils peuvent être très utiles pour les personnes âgées car ils peuvent être utilisés pour protéger les boutons et l’écran. Le Yingtai T09 a le très gros boutons afin qu’ils puissent être vus à l’œil nu, sans qu’il soit nécessaire de porter des lunettes, et un haut-parleur pour écouter les appels de n’importe quel coin de la maison ou de votre poche. Ce mobile intègre le Clé SOS sur le capot avant afin qu’il ne soit pas obligatoire de soulever le capot et d’appuyer directement sur le bouton d’urgence. La taille du l’écran est de 2,4 pouces, une mesure optimale pour voir les messages, l’heure et, surtout, les chiffres. Le design est simple, gris foncé et métallique. Le clavier est grand et vous pouvez mettre 3 numéros directs sur les touches M1, M2 et M3, plus 8 autres sur le Numérotation abrégée. Se référant à batterie, la capacité est de 800 mAh, un temps de conversion de 4 à 5 heures et le temps de veille peut être étendu à 168 heures.

SPC FLIP NOIR 2306N

Avec le mobile SPC, vous verrez les clés en un coup d’œil.

Le SPC FLIP est plus moderne que les deux mobiles précédemment exposés, bien qu’il ait le grosses clés donc ils ont l’air bien. Un téléphone conçu pour les personnes âgées ayant des compétences de photographe car il a appareil photo avec flash pour capturer tous les instants nécessaires. Double SIM à avoir deux cartes avec différents numéros de téléphone pour passer et recevoir des appels dans les deux. Certaines de ses caractéristiques sont: bluetooth, radio, capacité de 16 Go de mémoire, calculatrice, lampe de poche, agenda 300 contacts, écran de résolution 128×160 pixels, messages texte et multimédia et type de sonnerie polyphonique.

MOBILE ALCATEL 2008G

Essayez ce mobile Alcatel avec de grosses touches.

Profitez des soldes pour trouver un mobile abordable pour vous ou vos grands-parents. L’Alcatatel Senior Phone dispose d’un Écran QVGA 2,4 pouces et 320 x 240 pixels. Si vous aimez prendre des photos, vous pouvez maintenant le faire avec sa caméra arrière 2Mpx. Ses autres fonctionnalités sont: 250 contacts, messagerie SMS et MMS, 16 Mo de RAM et 8 Mo de ROM (extensible jusqu’à 32 Go), Connexion Bluetooth 3.0 + EDR pour une transmission de données plus rapide et Batterie 1400mAh il est capable de durer jusqu’à 350 heures en veille.

TÉLÉFUNKEN MOBILE TM 110

Offrez ce mobile pour les personnes âgées dans ces ventes.

Le mobile Telefunken est idéal pour les personnes âgées qui ne veulent pas porter beaucoup de poids dans leur poche. Comme les téléphones précédents, celui-ci comprend la touche SOS pour attribuer un numéro de votre annuaire ou d’un hôpital en cas d’appel d’urgence. L’écran est de 1,77 pouces et en couleur. De plus, un total de 300 contacts, un clavier vocal et un son fort peuvent être enregistrés afin que les appels puissent être entendus en parfait état. C’est sans aucun doute un mobile idéal pour les personnes qui ne sont pas en harmonie avec les nouvelles technologies. N’y pensez plus et faites du shopping pour ce mobile.

MOBILE Easyfone Prime-A5

Mobile avec de grandes touches et une base de chargement.

Amazon a dans son catalogue ce merveilleux téléphone mobile avec chargeur portable et fonction vocale pour une manipulation plus rapide et plus facile. L’écran est de 1,8 pouces, de grandes touches et une batterie de 800 mAh. Il dispose également d’un bouton SOS pour attribuer un numéro et effectuer un appel d’urgence si nécessaire et de huit boutons de numérotation rapide (touches de numérotation directe dédiées). Certaines de ses autres fonctionnalités sont: radio, Bluetooth, horloge, calculatrice, lampe de poche et lecteur audio.

MOBILE VIENOD VF241

Avec de grands nombres, vous n’aurez aucun problème à passer des appels.

Le téléphone mobile Vienod est livré avec une coque pour protéger l’écran et les touches. L’écran est de 2,4 pouces, en couleur et avec de grandes touches pour bien appuyer sur les chiffres et les lettres. L’idée est qu’il s’agit d’un mobile destiné aux personnes âgées, car il dispose également d’un bouton d’urgence à utiliser en cas d’événement imprévu, bien que vous puissiez configurer 5 contacts d’urgence. Vous avez même la possibilité de configurer les flèches pour que chacune acquière une caractéristique. Appel rapide: touches 2 à 9, M1 et M2. La nouvelle interface “Ecrire un message” permet aux utilisateurs de comprendre facilement les étapes à suivre pour envoyer des messages texte. Le téléphone fonctionne avec tous les réseaux 2G du monde (hors réseau 3G / 4G).

