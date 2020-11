Les appareils électroniques sont capables de fonctions infinies, mais ils ont leurs limites. Et de nombreux fabricants dépassent ces limites tout en profitant de promouvoir des fonctions “ saines ” liées à Covid-19. Nous avons compilé quelques exemples.

Avec la pandémie de Covid-19, nous devons non seulement lutter contre le virus, aussi avec toutes les nouvelles qui nous parviennent via les canaux sociaux. Et avec les produits qu’ils proposent pour éviter les contagions jusqu’à leur détection, le catalogue disponible dans les différentes boutiques en ligne est immense. Dans cet esprit, certains accessoires technologiques sont sérieusement remis en question: des montres censées détecter le coronavirus aux étuis de téléphone antimicrobiens.

La “ technologie anti Covid ” est de plus en plus présente

Étui mobile qui promet de désinfecter à l’aide des rayons ultraviolets

Avec l’énorme attention médiatique que la pandémie a suscitée, et la préoccupation logique qu’elle entraîne pour tous, il est logique que les remèdes dirigés contre le coronavirus prolifèrent. Protection, isolement, guérison… Les médias officiels ont mis à jour les recommandations autorisées, mais elles peuvent toujours être complétées par différents accessoires. Certains avec une efficacité plus prouvée que d’autres.

Un nombre remarquable de messages sont parvenus à notre rédaction nous proposant toutes sortes de produits technologiques liés au coronavirus. Des housses antibactériennes qui promettent d’isoler de la contagion en tenant le téléphone, conteneurs qui éliminent les agents pathogènes au moyen d’une relation ultraviolette et des thermomètres de toutes formes et couleurs qui sont vendus avec la promesse de détecter les infections Covid-19. Nous avons même connu des applications pour des bracelets comme le Mi Band qui favorisaient la détection d’éventuelles infections.

Toutes les technologies vendues comme “ anti Covid ” ne sont pas fausses en soi depuis certains appareils sont basés sur des preuves scientifiques. Par exemple, les “ boîtes ” qui éliminent les virus et les bactéries à l’aide de la lumière ultraviolette sont soutenues par diverses études scientifiques, mais elles ne sont pas totalement fiables car des facteurs entrent en jeu ne garantissent pas une désinfection complète (l’heure est variable, la lumière n’arrive pas partout …). Et avec les couvertures antimicrobiennes, la même chose se produit: elles peuvent réduire le risque sans l’éviter complètement (l’écran est dans l’air, par exemple).

Malgré le fait qu’il puisse y avoir une certaine base scientifique, aucun gadget technologique n’évite à 100% le risque de contracter un coronavirus, ni n’assure sa détection

Face à l’inquiétude, et sachant qu’il existe des méthodes et des composants qui minimisent les risques de contagion, de nombreux fabricants se sont lancés sur la commercialisation de produits certes douteux. Oui Les canaux accessibles depuis le mobile accroissent dangereusement la popularité de ces produits.

Montre qui détecte Covid, combinaisons de plongée portables …

Worry encourage la vente de produits qui promettent de résoudre les causes des peurs. Dans le cas du coronavirus, et du côté technologique, on a presque tout vu. Téléphones avec thermomètre pour mesurer la fièvre, écouteurs TWS avec étui désinfectant, housses antimicrobiennes, boîtes de stérilisateurs pour smartphones et autres gadgets avec une certaine base scientifique. Le problème survient lorsque le produit promet de faux avantages; avec le risque qui en résulte pour la santé des acheteurs.

Un bon exemple de produits technologiques qui doivent faire l’objet d’une attention particulière a été découvert par une pharmacie enragée: un influenceur a promu une smartwatch qui, littéralement, ‘peut détecter Covid». Ledit influenceur, Oscar Ruiz Mateos, a ensuite supprimé l’histoire Instagram en question pour publier des clarifications niant avoir détecté des infections: l’horloge ne mesure que la température.

Vous ne l’aviez pas vu venir vers l’horloge qui détecte le Covid, hein. Et cela vaut pour Android et tout. pic.twitter.com/dwOhTbRVe9 – Pharmacie enragée (@Farmaenfurecida) 25 novembre 2020

Unir la technologie et le mobile, c’est parler de la 5G. L’expansion de cette connectivité a été liée à la pandémie de coronavirus sans aucune base scientifique. En fait, cette association est tellement inquiétante que des tours 5G ont été incendiées au Royaume-Uni. Et, face à l’inquiétude suscitée par la 5G, des entreprises comme Defender Shield ont profité de l’occasion pour vendre toutes sortes de produits censés prévenir les radiations, y compris une ceinture pour les femmes enceintes.

Produits promus dans l’application Wish qui promettent de détecter le coronavirus (à gauche) et de supprimer les virus et les bactéries de votre téléphone (à droite)

Les masques sont l’une des premières défenses contre le coronavirus. Ils font partie des recommandations de l’OMS, mais tous ne sont pas aussi efficaces. Oui la technologie a amélioré le sentiment de sécurité, nous en avons plusieurs exemples: intelligent et avec capteurs de pollution, masque avec purificateur d’air, le masque transparent qui «s’auto-désinfecte» … Il existe même un masque de plongée personnel qui promet d’isoler complètement son occupant.

Il faut être très prudent avec ce qu’ils nous vendent, surtout lorsque le produit en question conflits avec notre santé. Il est préférable de suivre les conseils des experts, de se méfier des articles douteux et d’appliquer une vérification des faits ou une «vérification des faits» à tout ce qui nous vient. Il peut sembler que la technologie n’a pas de limites, mais en aucun cas elle ne peut faire des miracles.

