La géographie n’est plus une limitation lors de la création d’un groupe de travail. Mais dans ce cas, ils ont besoin des outils de communication d’équipe qui aideront à augmenter la productivité. Dans cet article, nous allons examiner les meilleurs outils de communication d’équipe disponibles aujourd’hui.

Des outils pour optimiser la communication d’équipe et améliorer la productivité

le outils de communication Adapté à certains équipements peut augmenter considérablement la productivité. En ce sens, nous devons choisir soigneusement l’application qui correspond le mieux à nos besoins.

Pointe

L’idée de Spike est celle du courrier électronique, mais pas la traditionnelle. Généralement, lorsque nous parlons de courrier électronique, nous devons également traiter les sujets, les signatures, les courriels, les fils, etc. Tout cela rend difficile la lecture rapide et optimale du message. Spike prend le meilleur du courrier électronique et le simplifie pour le chat en temps réel.

La boîte de réception de Spike, mettez de côté tout type d’élément qui pourrait servir à distraire, en se concentrant uniquement sur les messages. Il dispose même d’un filtre intelligent pour conserver les messages importants en haut et les messages de faible priorité en bas, éliminés au fil du temps.

Il a partagé des notes et des discussions d’équipe, qui aident à garder tout le monde informé, avec la possibilité de maintenir une conversation fluide et optimale. Permettre à n’importe quel membre du jeu de rattraper tous les fichiers partagés.

Équipes Microsoft

Nous avons parlé à plusieurs reprises de Microsoft Teams, c’est un outil de messagerie pour les équipes qui comprend une grande variété de fonctions pour tenir des conversations, faire des vidéoconférences, des appels et d’autres outils de collaboration liés à Microsoft Office 365.

Nous pouvons partager des écrans, des fichiers, ajouter des arrière-plans personnalisés, il est capable de s’intégrer dans différentes applications. De cette façon, nous pourrons améliorer la productivité et le flux de travail constant, en gérant nos projets et les besoins spécifiques de chacun d’eux.

Clariti

Clariti est un autre outil qui aidera les petites et nouvelles entreprises à améliorer leur productivité. Nous offrant des e-mails, des chats, des appels téléphoniques, la possibilité de partager des documents, des tâches, etc. Vous pourrez organiser toutes les conversations et tous les documents en fonction des sujets. De cette façon, nous passerons moins de temps à chercher et plus de temps à travailler.

Ce produit est freemium, la version de base est gratuite. Cependant, la version premium a plusieurs fonctions assez intéressantes, bien qu’elle ait un coût mensuel de 6 $ par utilisateur.

Torsion

L’idée de Twist est d’offrir un espace sans aucune distraction où les équipes peuvent travailler de manière optimale, axées sur des conversations collaboratives. Dans Twist, vous n’avez pas besoin de conversations de chat ou de quelque chose de similaire, car cela nous aide à garder toutes les informations organisées d’une manière spécifique.

En quoi est-ce différent? En gros, vous pouvez créer des conversations, mais ce seront des threads, seul l’administrateur peut y écrire et ceux qui ont les autorisations pour y répondre. Bien que tout le monde puisse en lire le contenu.

Au lieu d’essayer de suivre les publications et les messages quotidiens sur une chaîne. Nous nous concentrons uniquement sur un fil de discussion où toutes les informations nécessaires au travail peuvent être communiquées.

Partage-le avec tes amis!