Beaucoup défendent l’énergie solaire comme alternative à prendre en compte pour un avenir durable. Mais inévitablement, nous nous heurtons à un hic. Au-delà de l’utilisation que l’on peut faire de la lumière du soleil avec la technologie que nous utilisons actuellement dans les panneaux solaires, le gros problème est que les fermes solaires occupent des kilomètres De l’espace. Un espace qui a une valeur, qui peut être économique ou, ironiquement, écologique.

Par conséquent, le projet dont nous allons parler a plus de valeur si possible. Outre l’importance de l’installation de panneaux solaires dans une zone d’environ 532 kilomètres de long, la distance parcourue par Canaux de la Narmada à travers État du Gujarat, en Inde. Des panneaux solaires qui agissent comme un protecteur pour les eaux qui traversent ces canaux, empêchant leur évaporation face aux températures élevées.

Un pays aussi grand que l’Inde a généré 72% de votre électricité en 2018/19 en utilisant principalement des centrales au charbon. Et comme nous le savons tous, ce n’est pas un petit pays. C’est le deuxième en population, avec plus de 1380 millions d’habitants en 2020 selon les estimations de l’ONU. Ainsi, toute action que l’Inde entreprend pour une économie plus durable doit être saluée dans le monde entier pour son impact sur la planète, plus important que celui de nombreux pays dans leur ensemble. Pour commencer, que le pays a un ministère dédié exclusivement à la énergies renouvelables.

Optimiser l’espace avec des canaux solaires

Une autre des données qui attire l’attention de l’Inde est sa densité de population. 464 personnes au kilomètre carré. Il est vrai que cette pression n’est pas identique dans tout le pays. Avec de gigantesques villes surpeuplées devant des zones rurales pratiquement abandonnées. Mais les données sont là et influencent toute nouvelle construction, même lorsque Projet d’énergie solaire du canal, le nom qui a été donné à cet ambitieux projet de construction de canaux solaires, ou pour nous comprendre, de placer des panneaux solaires au-dessus des canaux d’eau.

Source: Hitesh vip (Wikipédia)

L’idée a été annoncée dans un lointain 2012. Le but était de profiter de la longueur des canaux de la Narmada, environ 532 kilomètres de long, pour installer des panneaux solaires et ainsi obtenir une électricité propre. Pour cela, les services de SunEdison Inde, filiale de l’américain SunEdison, entreprise spécialisée dans les projets liés à l’énergie solaire et éolienne.

Le projet pilote d’électricité d’un mégawatt a été inauguré en avril 2012 par le président de haut rang de la État du Gujarat, Nord-ouest de l’Inde. Cette première phase, d’un coût de 2,5 millions de dollars, était située sur la succursale de Narmada entre Chandrasan et Kadi. En plus de générer de l’énergie solaire, il protégeait l’eau du canal, empêchant l’évaporation jusqu’à neuf millions de litres d’eau par an.

Le succès de cette première phase a conduit à la construction d’une centrale solaire dans le Quartier de Vadodara, dans le État du Gujarat, en 2015. D’un coût de 18,3 millions de dollars US, le projet pourrait extraire de l’électricité de différents points des canaux solaires. Selon les responsables, l’énergie produite peut être utilisée dans l’agriculture de la zone, injectée dans le réseau électrique ou vendue à des sociétés de distribution.

Une relation symbiotique

Nous avons dit que la principale raison d’installer des panneaux solaires au-dessus des canaux d’eau est d’économiser sur le coût d’achat ou de location. kilomètres de terrain qui peut être utilisé pour d’autres utilisations, telles que agriculture, logement ou autre infrastructure, du moins dans le domaine dont nous parlons. Mais il y a plus d’avantages.

Source: Meilleurs projets en Inde @BestProjectsInd (Twitter)

Dans le État du Gujarat, les zones à travers lesquelles Rivière Narmada ils sont essentiellement agricoles. Alors tu en as besoin eau pour l’irrigation et pour ses habitants. Les températures élevées provoquent l’évaporation d’une grande partie de ces litres d’eau, ce qui fait que dans de nombreuses régions dès que l’eau arrive et que celui qui arrive est toxique à cause des algues qui poussent à l’aide de la lumière directe du soleil.

Ainsi, les panneaux solaires génèrent une énergie propre tout en empêchant l’évaporation de l’eau. Et, accessoirement, ils empêchent les algues qui polluent l’eau de se développer. Et si tout cela semble peu, avec une partie de l’eau tu peux propre et frais panneaux solaires, augmentant leur efficacité entre 2,5 et 5%.

Le premier de nombreux canaux solaires

Il État du Gujarat, au nord-ouest de l’Inde, compte plus de 80 000 kilomètres de canaux d’eau. Selon la compagnie d’électricité Société nationale d’électricité du GujaratSi seulement 30% de ces canaux étaient couverts de panneaux solaires, 18 000 mégawatts d’électricité seraient générés. L’équivalent, en superficie occupée, serait celui d’un parc solaire de 364 kilomètres carrés.

Pour l’instant, d’autres se sont ajoutés au projet démarré en 2012, comme celui annoncé en 2019 et qui devait atteindre une puissance de 100 mégawatts occupant 40 kilomètres du chenal principal qui constitue la rivière Narmada.

Mais le projet va au-delà Gujarat. Sept autres États en Inde ont rejoint diverses installations de canaux solaires. Comme Pendjab, Karnataka ou Kerala. Pour rendre cela possible, le ministère indien des énergies renouvelables, ministère des énergies nouvelles et renouvelables en anglais, a offert en 2016 des subventions pour la création de ces installations solaires, dont beaucoup sont déjà terminées et en fonctionnement.

L’article Les panneaux solaires qui génèrent de l’énergie et protègent l’eau en Inde a été publié dans Explica.co.