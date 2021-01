Gratuites, faciles à utiliser et dotées de multiples fonctions pour éditer des photos, ce sont les applications que nous vous recommandons dans cet article.

Les éditeurs de photos mobiles se sont énormément développés ces dernières années et il est désormais possible de réaliser un processus d’édition très complet sans allumer l’ordinateur. C’est ainsi que nous allons vous montrer dans cet article, dans lequel nous vous recommandons Les 7 meilleures applications pour éditer des photos sur votre Android.

Chacune de ces applications de retouche d’image a des caractéristiques différentes: il existe certains dédiés à l’édition professionnelle et d’autres avec des fonctions plus simples idéal pour un montage plus rapide. Que vous recherchiez un type de retouche ou un autre, lors du choix d’un éditeur de photos pour votre Android, vous devez prendre en compte une série d’aspects.

Applications pour retoucher des photos sur Android: les 7 meilleurs éditeurs

Il existe de nombreuses applications dédiées à la retouche photo dans le Google Play Store. Pour faire la sélection, nous nous sommes appuyés sur les différents types d’utilisateurs dont nous avons parlé au début: ceux qui recherchent quelque chose de plus professionnel et ceux qui veulent une édition simple et rapide. Nous avons commencé!

Adobe Lightroom

Parler de retouche photo, c’est parler de l’interface Adobe. Actuellement, Photoshop Lightroom est le meilleur éditeur de photos sur PC et sa version mobile essaie de suivre ses traces. C’est un éditeur de photos complet pour Android, qui se distingue par son mode immersif, son intégration avec l’interface PC, et pour nous avoir offert une expérience «totalement Adobe».

Lightroom CC vous permet de modifier les paramètres de photo classiques, en ajoutant des options supplémentaires. Division des tons, correction de l’objectif, dossiers de travail dans l’application elle-même. Il est conçu pour éditer des photos de manière plus professionnelle sur Android, et étant tellement intégré à la version PC, les photos sont automatiquement synchronisées, tant que vous avez vos comptes Adobe payés et liés.

Ce n’est pas la première fois que nous recommandons cette application, nous l’avons déjà fait en vous donnant plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Adobe Lightroom pour éditer des photos sur Android. L’un des plus importants est que prend en charge RAW, vous permettant à la fois de prendre et d’éditer des photos dans ce format.

Snapseed

De la main de Google vient Snapseed, que nous avons soumis à une comparaison avec Adobe Lightroom. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures applications pour éditer des photos sur Android, axée davantage sur retouche rapide mais professionnelle des images. De plus, il se distingue par la simplicité de son utilisation, ce qui en fait un outil idéal si vous êtes inexpérimenté dans ce domaine de l’édition.

Snapseed nous permet de travailler horizontalement et verticalement, les menus sont extrêmement simples, et en ajoutant de l’intensité, du contraste et en jouant avec les tons, les photographies sont déjà spectaculaires. Aussi, donnez la possibilité de développer des photos au format RAW pour les éditer plus tard, étant ainsi l’une des meilleures applications pour tirer le meilleur parti des photos RAW.

Snapseed nous permet également de jouer avec la courbe des tons de la photographie, ce que les experts apprécieront sans aucun doute, et que peu d’applications permettent. Finalement, un éditeur de photos gratuit, complet et de qualité, qui fera de vos photographies une œuvre d’art.

Adobe Photoshop Express

Une autre des applications Photoshop disponibles pour Android est Photoshop Express, qui permet une retouche photo rapide et facile sans sacrifier les véritables fonctions professionnelles. Comme vous pouvez l’imaginer, comme il s’agit d’une application Adobe, c’est un outil très complet qui permet également de développer des photographies au format RAW.

Grâce à son interface intuitive, vous n’avez pas besoin d’une grande connaissance de la photographie pour l’utiliser. Vous pouvez utiliser le réglage automatique pour corriger les images biaisées, modifier la couleur, accentuer des éléments spécifiques, utiliser un dissolvant d’imperfections pour corriger certains détails ou créer des collages de qualité.

Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités de l’application, mais elle en a bien d’autres. En bref, Adobe Photoshop Express a tout ce que vous pouvez attendre de la version mobile de ce grand éditeur de photos Adobe.

VSCO

Bien que les amateurs de photographie ne recommandent généralement pas d’appliquer des filtres aux images, il est préférable de modifier manuellement les paramètres, avec VSCO, les choses changent. Cet éditeur, qui prend également en charge les photos au format RAW, a le meilleur catalogue de filtres que vous pouvez mettre sur vos photos, avec la possibilité de régler le niveau d’intensité avec lequel ils sont appliqués.

Il dispose d’un éditeur de photos assez puissant, avec lequel nous pouvons ajuster les paramètres classiques de l’application. Si vous vous abonnez à la plateforme de publication, vous pouvez utilisez plus de 200 préréglages pour modifier l’apparence de vos prises. En outre, cela fonctionne comme un réseau social, dans lequel vous pouvez partager vos photos avec d’autres utilisateurs. Une application qui est sur le marché depuis des années et qui a réussi dès le début à se positionner dans le top des éditeurs photographiques.

Gratuit, facile à utiliser et avec une grande variété de filtres pour éditer vos images simplement en les appliquant, VSCO est l’un des meilleurs éditeurs que vous pouvez utiliser dès maintenant sur votre Android.

Prisme

Plus de 50 millions de téléchargements accumulés dans le Google Play Store Prisma, un éditeur de photos gratuit pour Android. Son point fort est filtres artistiques que vous pouvez appliquer à vos images pour en faire d’authentiques œuvres d’art. Il vous sera difficile de choisir, car son catalogue comprend plus de 300 filtres différents. De plus, chaque jour, Prisma lance un nouveau filtre qui vient s’ajouter à son offre.

Après avoir appliqué le style que vous aimez le plus, vous pouvez continuer à retoucher vos photos avec des outils tels que l’exposition, le contraste, la luminosité, etc. Comme VSCO, Prisma se distingue également par la communauté mondiale qu’elle a créée, avec des millions d’utilisateurs qui partagent leurs créations photo et attendent que vous publiiez également la vôtre.

Pixlr

Que vous soyez photographe professionnel ou non, Pixlr est un bon éditeur que vous pouvez utiliser pour modifier et améliorer vos captures. Les outils étendus de l’application, tels que la correction automatique, le mélange multicouche ou le style, en font l’un des plus complets de sa catégorie. Si vous contrôlez la photographie, vous pouvez améliorer les images via les préréglages Pixlr ou des fonctions plus avancées telles que la création de skins.

Si, en revanche, vous souhaitez une édition simple et rapide, vous pouvez recourir aux dizaines de filtres dont dispose l’application. Après que Pixlr a traversé notre table d’analyse, nous avons précisé qu’il ne s’agissait pas d’un éditeur aussi avancé que Lightroom ou Snapseed, bien que ce soit une très bonne option si vous recherchez un éditeur de photos “polyvalent” pour réaliser différentes créations sans avoir besoin de télécharger d’autres applications.

Laboratoire photo

Si vous recherchez un éditeur de photos avec une approche plus artistique ou ludique, Nous vous présentons Photo Lab, une application de téléchargement gratuite pour votre mobile ou tablette Android. Cela a plus de 800 filtres, cadres, effets et photomontages pour produire des œuvres artistiques à partir de vos images. Par exemple, vous pouvez joindre votre visage à celui d’un animal pour créer un montage photo saisissant.

Avec Photo Lab, vous pouvez faire des collages avec de nombreuses images, devenir la couverture d’un célèbre magazine ou partager une photo avec votre “célébrité” favori. En bref, Photo Lab est un éditeur de photos gratuit, facile à utiliser et avec un large catalogue d’outils pour obtenir la partie la plus amusante de l’édition.

Que demandons-nous à un éditeur de photos?

Nous n’utilisons pas tous les éditeurs de photos de la même manière, il y en a qui recherchent un outil pour une retouche plus professionnelle et d’autres qui recherchent quelque chose de plus «amateur». Cependant, tous les éditeurs doivent avoir une chose en commun: qu’ils soient facile à utiliser, gratuit et compatible avec une grande majorité de téléphones et tablettes Android.

Aussi, des applications pour éditer des photos doit être optimisé pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Il va sans dire que plus l’éditeur vous offre de fonctions, plus vous pouvez tirer parti du processus de retouche d’image. D’autre part, il existe des fonctions qui font pencher la balance vers certains éditeurs ou d’autres, comme la possibilité de éditer des photos au format RAW.

C’est une caractéristique des applications de retouche photo plus professionnelles. Cependant, il existe également de bons éditeurs qui basent leur valeur sur une grande variété de filtres avec lesquels modifier vos images. NOUS nous vous recommandons d’essayer les différentes options que nous vous donnons ensuite, car c’est ainsi que vous pouvez trouver l’application de retouche photo qui plus s’adapte à vos besoins.