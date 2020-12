Un groupe de pirates informatiques spécialisés qui ont volé des informations au Département du Trésor des États-Unis.

Apparemment, ils l’ont fait avec le soutien d’un gouvernement étranger, selon les autorités.

Jusqu’à présent cette année atypique, les menaces et les nouveaux fronts d’action de la cybercriminalité ont augmenté d’un impressionnant 92% dans le monde.

La cybersécurité des entreprises va au-delà du département des systèmes, c’est une combinaison de facteurs et de formation qui doit être abordée surtout en cas d’urgence, quand presque tout doit être géré numériquement et donc plus d’exposition. activités et données pertinentes, vulnérables même dans des pays comme les États-Unis, où des pirates ont réussi à attaquer de manière significative votre sécurité.

Selon une étude d’IDC, d’ici 2024, il sera nécessaire d’incorporer 10,5 millions de personnes supplémentaires dans le monde dans les domaines de la sécurité, de la gestion des données, des applications et de l’infrastructure des technologies de l’information (TI).

Seul le besoin de cybersécurité a augmenté de près de 10% en raison de la numérisation nécessaire dans le monde, après que la plupart des processus aient été exécutés en numérique. Les entreprises doivent protéger leurs données et leurs clients, les transactions, les opérations et la confidentialité des informations sont donc des fondamentaux que le professionnel doit être en mesure de couvrir.

Jusqu’à présent, cette année inhabituelle, les menaces de cybercriminalité et les nouveaux fronts d’action ont augmenté d’un impressionnant 92%.

Le dernier cas surprend le monde car il implique un groupe de pirates informatiques spécialisés qui ont volé des informations au Département du Trésor des États-Unis avec le soutien d’un gouvernement étranger, tel que rapporté par des sources clés travaillant sur la question.

Nous vous recommandons:

“Le gouvernement des États-Unis est au courant de ces rapports et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour identifier et remédier à d’éventuels problèmes liés à cette situation”, a déclaré John Ullyot, porte-parole du Conseil national de sécurité.

Apparemment le fait aussi il a affecté une agence dans ce pays qui est chargée de prendre des décisions concernant Internet et les télécommunications, Cela s’ajoute à une série d’informations qui ont établi des cyberattaques constantes contre différents secteurs aux États-Unis et en Europe, y compris des entreprises et des organisations liées à la fourniture du vaccin contre le coronavirus.

Les pirates qui ont attaqué le département du Trésor et l’administration nationale des télécommunications et de l’information du département du commerce ont peut-être utilisé un outil similaire pour accéder à d’autres agences gouvernementales, selon des personnes consultées à ce sujet.