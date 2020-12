Les hacks lié au vaccin COVID-19[feminine ils sont loin d’être terminés. La victime la plus récente est l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a subi une cyberattaque au cours de laquelle des agents malveillants ont accédé à des informations privilégiées du Vaccin Pfizer et BioNTech.

Pour l’instant, les détails sont rares. On sait que les pirates avaient accès à la documentation du vaccin en cours d’autorisation. L’EMA a confirmé l’attaque et a déclaré avoir lancé une enquête approfondie.

<< L'EMA a été la cible d'une cyberattaque. L'Agence a rapidement ouvert une enquête approfondie, en étroite coopération avec les forces de l'ordre et d'autres entités compétentes. L'EMA n'est pas en mesure de fournir des détails supplémentaires tant que l'enquête est en cours. De plus amples informations seront disponibles à l'adresse en temps voulu. "

Au même moment, BioNTech a publié un communiqué de presse détaillant ce qui s’est passé:

«Aujourd’hui, l’Agence européenne des médicaments (EMA) nous a informés que l’agence a été la cible d’une cyberattaque et que certains documents liés au dépôt réglementaire du vaccin candidat COVID-19 de Pfizer et BioNTech, BNT162b2, qui a été stocké dans un serveur EMA, avait été accédé illégalement. ”

Les pirates ont accédé aux informations privilégiées de Pfizer et BioNTech Vaccine pour COVID-19

D’après le document, rien ne prouve que accédé aux informations des participants de l’étude. Un porte-parole de l’EMA a confirmé que tous les systèmes fonctionnent correctement.

BioNtech et l’EMA ont déclaré qu’ils fourniraient des informations le moment venu et conformément à la législation de l’Union européenne. Le hack de l’Agence européenne des médicaments n’affectera pas le processus d’examen et d’autorisation du vaccin.

L’EMA est l’organisme de réglementation chargé d’approuver le vaccin COVID-19 dans l’Union européenne, ainsi que d’autres médicaments et fournitures médicales.

Les piratages liés au COVID-19 sont une constante depuis des mois

En juillet de cette année, Les États-Unis ont accusé la Chine pour accéder aux données privilégiées des chercheurs américains. Le FBI a noté que des pirates et des espions chinois tentaient de se procurer des informations sur les vaccins.

Dans le même mois, La Russie a été accusée par le Royaume-Uni essayer voler des informations vitales sur le vaccin et le traitement de COVID-19. Un groupe de pirates informatiques liés au gouvernement russe a lancé des logiciels malveillants et des attaques de phishing contre des institutions universitaires et pharmaceutiques du monde entier.

Il y a quelques jours à peine, IBM a mis en garde contre un cyberattaque ciblant les entreprises impliquées dans la chaîne de production du vaccin COVID-19. Une fois de plus, une campagne de phishing commandée par un État-nation a attaqué des organisations de la plateforme d’optimisation des équipements de la chaîne du froid.