À l’approche de l’annonce de la gamme d’iPhone 12, une nouvelle recherche d’Omdia révèle que l’iPhone 11 était le smartphone le plus vendu au premier semestre 2020, tandis que d’autres modèles d’iPhone figurent également dans le top 10 du classement mondial. La recherche souligne que l’iPhone 11 est de loin le modèle de smartphone le plus populaire en 2020.

L’iPhone 11 fait suite au succès de l’iPhone XR l’année dernière, qui était numéro un des expéditions mondiales de smartphones en 2019. Cependant, la recherche d’Omdia note qu’Apple a réussi à expédier 37,7 millions d’iPhone 11 cette année, soit 10,8 millions d’unités de plus que l’iPhone XR réalisé l’année dernière.

Même avec la pandémie COVID-19, les ventes d’iPhone sont restées fortes cette année, principalement parce que l’iPhone 11 apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations significatives alors qu’il coûte 50 $ de moins que son prédécesseur.

Le prix de départ inférieur est un facteur clé du succès de l’iPhone 11. L’iPhone 11 a lancé 50 $ moins cher que l’iPhone XR précédent tout en ajoutant des améliorations matérielles significatives, comme un appareil photo à double objectif. L’iPhone XR ne proposait pas de telles mises à niveau.

D’autres modèles d’iPhone figurent également dans le top 10 du classement, notamment l’iPhone SE 2020 à la cinquième place, l’iPhone XR à la sixième place, l’iPhone 11 Pro Max à la septième place et l’iPhone 11 Pro à la dixième place. Cela signifie qu’Apple possède cinq des smartphones les plus vendus de 2020. Les autres smartphones du classement incluent le Galaxy A51 de Samsung et différents modèles Redmi de Xiaomi.

Le nouvel iPhone SE 2020 a certainement aidé Apple à maintenir de solides résultats en 2020, le téléphone d’entrée de gamme ayant 8,7 millions d’unités expédiées au premier semestre. Les livraisons de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max ont diminué par rapport à l’iPhone XS et l’iPhone XS Max l’année dernière, mais malgré tout, leur classement s’est amélioré et les deux modèles ont obtenu des résultats positifs – avec respectivement 6,7 millions d’unités et 7,7 millions d’unités expédiées.

Selon le rapport de suivi du marché des smartphones d’Omdia, Apple a expédié 13% d’iPhones en plus au deuxième trimestre de cette année par rapport à l’année précédente grâce au succès de l’iPhone 11 et du nouvel iPhone SE. En revanche, un seul modèle Samsung fait partie du top 10 cette année.

Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année avec des écrans OLED, une connectivité 5G et un nouveau design. Un rapport récent de Bloomberg a indiqué que la société était prête à livrer jusqu’à 75 millions d’unités des nouveaux iPhones.

L’iPhone 12 n’a pas encore été officiellement annoncé par Apple, mais des rumeurs suggèrent que la prochaine génération de smartphone d’Apple ne sortira dans les magasins qu’en octobre.

