Les rumeurs entourant le nouvel opus de Silent Hill sont largement connues, ce qui n’a pas été confirmé jusqu’à présent. Cependant, de plus en plus d’indices indiquent que le projet est en développement, mais malheureusement la date de révélation n’est pas arrivée. Cela ne veut certainement pas dire qu’il n’existe pas, même si pour beaucoup cela a remis son existence en question, mais de nouvelles rumeurs suggèrent que maintenant, oui, bientôt le jeu serait enfin révélé, faut-il les croire?

Après que le jeu rumeur n’ait été présent à aucune des présentations de Sony axées sur la PlayStation 5, l’esprit des fans de la série d’horreur s’est un peu effondré. Cependant, les rumeurs ont récemment été relancées grâce à Roberto Serrano, un initié de l’industrie.

Il y a quelques jours, Serrano a communiqué via Twitter qu’une rumeur circule selon laquelle Silent Hill sera enfin révélé le 10 décembre lors des Game Awards 2020, que Geoff Keighley sera présenté virtuellement.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La publication du compte officiel de Silent Hill a ravi les fans.

RUMEUR👀

12.10 THE GAME AWARDS – Première mondiale KONAMI | PS5

SILENT HILL _ Image non représentative d’une annonce officielle pic.twitter.com/MBt0ONle7z – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 31 octobre 2020

Devriez-vous croire cette rumeur?

L’initié ne fouille pas dans les détails de l’annonce, ce qui nous amène à nous demander s’il faut croire à cette rumeur. Comme le soulignent plusieurs utilisateurs, l’historique des fuites de Serrano n’est pas le meilleur, rappelez-vous qu’il y a quelques mois, il avait prévu quand le prix de la PlayStation 5 serait révélé, mais il avait tort. Même s’il faut aussi dire qu’à une autre occasion, il a correctement prédit 1 semaine avant l’événement PlayStation qui a eu lieu en août. Ce qui précède, cependant, fait douter.

Cependant, il y a plus d’informateurs qui renforcent la possibilité que Silent Hill apparaisse avant la fin de l’année. L’un d’eux est Rely on Horror, un site qui a réussi ses fuites liées à Resident Evil Village. Le site rapporte avoir reçu des informations similaires de l’une de ses sources.

Un autre initié anticipe la révélation du nouveau Silent Hill

«Je m’attendrais à quelque chose si j’étais vous. Je pense qu’il vaut mieux ne pas attendre 2021. Je ne dis pas que nous allons voir quelque chose pendant les Game Awards, je m’attends juste à quelque chose », a déclaré KatharsisT, un autre initié qui a un meilleur bilan de prévisions.

Avec ce qui précède, l’informateur suggère qu’en effet, nous saurions quelque chose sur Silent Hill avant la fin de l’année, bien qu’il soit possible que ce soit dans un événement autre que The Game Awards 2020. Cependant, c’est intéressant, car il ne vient pas à attention à un autre événement d’une telle ampleur.

Qu’est-ce que tu en penses? Pensez-vous que maintenant il y a quelque chose de Silent Hill ou pensez-vous que c’est une illusion qui ne se réalisera jamais? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous faites partie de ceux qui croient à la deuxième option, nous vous rappelons qu’il existe des indices qui semblent indiquer que ce projet est réel et sont à la fois officiels et non officiels. Ce que nous disons, c’est que non seulement les informateurs avec une longue histoire de prédictions Dusk Golem, KatharsisT et Rely on Horror en ont parlé, ni qu’Imran Khan a assuré que les créatifs impliqués dans Silent Hill travaillent sur quelque chose, mais que certains mangakas du genre de l’horreur montre qu’ils travaillent sur un projet Konami. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Silent Hill en visitant cette page.

