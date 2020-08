Les téléphones Android fabriqués par un fabricant chinois et vendus pendant des années en Afrique étaient livrés avec des logiciels malveillants préinstallés qui volaient les données et l’argent des utilisateurs.

C’est selon un nouveau rapport d’une entreprise de sécurité mobile, qui a révélé que des dizaines de milliers de téléphones Android étaient vendus en Afrique.

La marque de téléphones chinois à bas prix en question est Tecno W2.

Les smartphones Tecno W2 sont des téléphones Android bon marché fabriqués en Chine qui, du moins en Afrique, ont donné aux joueurs mobiles établis comme Samsung une course pour leur argent. En fait, depuis que Transsion – la société chinoise à l’origine de ces appareils mobiles Tecno – a lancé son premier téléphone il y a six ans – c’est si bien fait qu’elle est maintenant le premier vendeur de téléphones en Afrique, avec des clients particulièrement attirés par le prix bon marché par rapport aux offres de Nokia et Samsung.

«Ils sont très attrayants et attrayants pour vos yeux», a déclaré à BuzzFeed News un chômeur de 41 ans du nom de Mxolosi (qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué) dans une enquête sur les téléphones, qui a également révélé le fait que des milliers de ils cachaient des logiciels malveillants. « Honnêtement, j’étais un fan de Samsung, mais j’ai dit: » Laissez-moi essayer ce nouveau produit. « » Bientôt, il a commencé à voir de ses propres yeux les effets du malware dans ces téléphones. Ses appels et ses conversations étaient interrompus par des publicités pop-up. Ses données prépayées continuaient d’être soudainement épuisées et le téléphone semblait également le souscrire à des abonnements dont il n’était pas au courant.

Le coupable était Triada, une variante de logiciel malveillant qui «agit comme une porte dérobée et un téléchargeur de logiciels malveillants». C’est selon un rapport produit par un service de sécurité mobile appelé Secure-D, qui a découvert une quantité effrayante d’activités malveillantes concentrées dans ces combinés Transsion Tecno W2 en Afrique.

«À partir de mars 2019», note le rapport, «Secure-D a attrapé et bloqué un nombre inhabituellement élevé de transactions provenant de combinés Transsion Tecno W2, principalement en Égypte, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Cameroun et au Ghana, avec des mobiles frauduleux. activité de transaction détectée dans 14 autres pays.

«À ce jour, un total de 19,2 millions de transactions suspectes – qui auraient permis à des utilisateurs de souscrire secrètement des services d’abonnement sans leur autorisation – ont été enregistrées à partir de plus de 200 000 appareils uniques.»

Pour comprendre ce qui se passait, les représentants de Secure-D ont acquis une sélection de téléphones Tecno W2 auprès des deux utilisateurs et en les achetant directement au détail. La société souhaitait spécifiquement analyser la nature du logiciel responsable des fausses demandes d’abonnement – et, surtout, l’enquête de la société a révélé que les appareils en question étaient livrés avec le logiciel malveillant lié à Triada préinstallé.

Geoffrey Cleaves, directeur général de Secure-D, a déclaré à .: «Le fait que le logiciel malveillant arrive pré-installé sur des téléphones achetés à des millions de personnes par des ménages généralement à faible revenu vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce que l’industrie est actuellement en place. contre.

«Cette menace particulière profite des plus vulnérables.»

Selon les données de la société d’études de marché IDC, Transsion Holdings, basée à Shenzhen, qui fabrique ces appareils Android particuliers, détient une part de marché de 41% en Afrique. Parlant du logiciel malveillant préinstallé, Tecno Mobile a déclaré à . Business que le problème «était un problème de sécurité mobile ancien et résolu dans le monde» pour lequel un correctif a été publié en mars 2018.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.