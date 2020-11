Les vers, un type de parasite, dans l’estomac sont courants dans les régions tropicales et subtropicales. Ainsi que dans des endroits avec de mauvais systèmes d’assainissement et un manque d’accès aux produits d’hygiène. Alors qu’aux États-Unis ou en Europe, ils ne sont pas aussi courants, dans des régions comme l’Inde, ils sont extrêmement faciles à trouver. C’est pourquoi avoir un patient avec des parasites ne serait pas étrange, mais dans ce cas ils étaient au mauvais endroit.

Les médecins de New Delhi ont été surpris par un patient de 20 ans venu aux urgences parce que eu des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements avec une cure d’un jour, comme expliqué dans ScienceAlert. Jusqu’à ce moment, le jeune homme était en bonne santé, il n’avait aucune condition médicale pertinente.

Parasite dans l’estomac

Pour mieux savoir ce qui n’allait pas, les médecins ont décidé d’effectuer un analyse de sang. Dans ce premier test, ils ont vu deux choses. D’une part, un taux élevé de globules blancs, ce qui signifie généralement une infection. Mais aussi des niveaux élevés d’hémoglobine, une protéine dans le sang qui transporte l’oxygène. Ce facteur est généralement associé, entre autres, à la déshydratation. Cela correspondrait à la diarrhée et aux vomissements présentés par le patient, car il est normal de se déshydrater si vous ne pouvez rien boire.

Ils ont alors décidé de faire un échographie dans la zone de la veine cave inférieure pour vérifier les niveaux de liquide dans les vaisseaux sanguins. Et c’est là que la surprise est venue. Ils ont trouvé des structures tubulaires qui bougeaient dans son estomac. Ils ont donc pensé que c’était probablement une sorte de ver (parasite) qui s’était retrouvé dans son estomac.

Le CDC estime qu’entre 800 et 1,2 milliard de personnes ont ce parasite dans leur tractus intestinal

À ce moment-là, ils ont demandé au patient un échantillon de selles pour localiser de quel type de parasite il s’agit et, ainsi, être en mesure de lui donner le traitement approprié. Des œufs d’Ascaris lumbricoides ont été trouvés dans les excréments du jeune homme. C’est un parasite intestinal qui il peut atteindre 35 centimètres et c’est l’un des vers les plus courants chez l’homme, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Il est si courant qu’ils estiment qu’entre 800 et 1,2 milliard de personnes ont ce parasite dans le tractus intestinal. Mais dans ce cas particulier, il avait poussé dans l’estomac.

Le jeune homme s’est vu prescrire des antiparasitaires et le lendemain, il a été renvoyé. Dans une revue, une semaine plus tard, le patient a expliqué que il se sentait mieux et qu’il avait expulsé les vers dans son estomac dans ses selles, comme expliqué par les médecins dans leur publication dans le New England Journal

Infection

Dans les zones où ces vers sont communs, soyez très prudent car les patients peuvent être infectés en mangeant des œufs dans les fruits et légumes. Surtout dans ceux qui sont cultivés dans un sol contaminé. Une infection peut également se produire si la saleté est touchée avec les mains et n’est pas lavée.

Mais, Et comment se produit la contamination du sol? Une façon dont le sol peut être infecté par ces œufs est dans les zones où les excréments humains sont utilisés comme engrais.

Pour éviter la contagion, il est très important se laver les mains avec du savon et de l’eau avant de manipuler des aliments. En plus de laver, éplucher ou cuire tous les légumes avant de les manger. Éviter le contact avec le sol au cas où il serait contaminé par des matières fécales est également essentiel.