Le genre du monde ouvert est sans aucun doute celui qui se présente le plus pour offrir la liberté aux joueurs. Outre de vastes territoires à parcourir, l’un des principaux atouts de ce type de jeu sont les villes. On y trouve d’innombrables missions secondaires et personnages au moins curieux et charismatiques.

Ces dernières années, et grâce à des avancées technologiques considérables dans le domaine graphique, nous avons pu profiter d’immenses villes qui nous ont piégés pendant des heures. Perdez-vous dans une ville comme Los Santos, Kamurocho ou Altissia Parmi beaucoup d’autres, ils nous ont offert des moments inoubliables dont nous nous souviendrons toujours longtemps, en plus, bien sûr, d’être des villes présentes dans de grands jeux.

Los Santos | Rock star

C’est pourquoi, avec l’hommage considérable à ceux que nous avons classés comme meilleures villes de jeux vidéo, il est temps que nous mettions vos connaissances à l’épreuve. Vous n’aurez pas à définir les rues du même par cœur, mais au moins être en mesure d’identifier ou de vous souvenir à quel jeu ils appartiennent.

Les jeux en monde ouvert feront partie des protagonistes de la nouvelle génération de consoles qui vient de démarrer avec Playstation 5 Oui Série Xbox. De nombreux studios voudront exploiter le potentiel des plates-formes Sony et Microsoft respectivement, rien de mieux pour cela que de mettre de grandes villes à visiter ainsi que des centaines de personnages à l’écran avec lesquels interagir.