Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous savons que le heavy rock est la meilleure option pour balayer tout ce que l’ennemi se met devant nous s’il s’agit d’un FPS effréné et The Outsiders a été chargé de combiner ces idées avec un design rythmique pour donner vie à Metal: Hellsinger, un titre qui génère déjà L’intérêt pour ces fans de Heavy Metal qui sont prêts pour une descente aux enfers et pour goûter est la nouvelle bande-annonce de ce projet.

Les Outsiders ont présenté la nouvelle bande-annonce de leur FPS Metal rythmique: Hellsinger, qui soutiendra leur proposition d’action effrénée avec des chansons de Heavy et de Death Metal interprétées par des musiciens bien connus dans leurs scènes respectives. A cette occasion, l’équipe de développement a présenté une nouvelle chanson qui mettra en vedette James Dorton, chanteur du groupe Black Crown Initiate.

Comme indiqué dans sa présentation, Metal: Hellsinger motivera les joueurs grâce à un système dynamique qui récompensera leur objectif et leur endurance contre les ennemis, des actes qui feront augmenter le volume et l’intensité de la musique, sinon si une performance est présentée. pauvre.

Metal: Hellsinger est en développement et devrait sortir dans le courant de 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Restez ici à LEVEL UP.

La source