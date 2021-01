Les cinq nouvelles montres que la société a lancées offrent tout ce que vous pouvez demander à ce prix.

Écrit par María Veiga dans Xiaomi

Le CES 2021 nous a apporté de nombreuses innovations technologiques. Envie d’une nouvelle smartwatch? Attention, car Amazfit vient de présenter sa nouvelle gamme de wearables au CES 2021 et ses fonctionnalités sont très intéressantes.

Un bon exemple de tout cela est la famille Amazfit. Les appareils qui composent cette gamme portent avec tous les honneurs le drapeau des rois de la qualité-prix, étant l’exemple le plus clair de l’Amazfit GTS. Cette smartwatch est devenue un best-seller à part entière, et grâce à lui la gamme Amazfit a acquis une renommée et un prestige que ses successeurs doivent savoir maintenir.

C’est donc l’objectif principal des nouvelles smartwatches de la série, le Amazfit GTS 2, GTS 2e et GTS 2 mini; et les Amazfit GRT 2 et GTR 2e. Tous ont une esthétique soignée et des options et des fonctions de personnalisation infinies, mais aussi leurs différences. La meilleure chose est que Voyons voir en détail pour sortir de tout doute.

Un design qui ressemble au poignet

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la famille Amazfit a toujours été la personnalisation. Dans le cas des nouvelles montres, cela n’allait pas être moins et dans tous les modèles une grande variété de couleurs de bracelet et de boîte sont disponibles. Pour lui GTS 2 noir, gris et or; GTS 2e noir, vert et violet; GTS 2 mini noir, vert et rose; GTR 2 noir avec boîtier en acier inoxydable ou noir avec boîtier en aluminium, et GTR 2e en noir, vert et gris. Toutes ces variantes apparaissent sur un écran carré avec bords fins et arrondis sur les modèles GTS, et sphère circulaire pour les GTR.

En dehors de cela, dans l’application pour smartphone Amazfit, il y a plus de 50 sphères disponibles, en plus de permettre la création de nouveaux avec des photos de la galerie. Imprégnez-vous de votre propre style en quelques clics.

En parlant des sphères, la grande majorité d’entre eux prennent en charge la fonction Always-on, ce qui n’est autre que de garder l’écran toujours allumé afin que chaque fois que vous voulez vérifier quelque chose sur l’horloge, il ne soit nécessaire d’appuyer sur aucun bouton. Parallèlement à cela, il accompagne également une autre caractéristique intéressante telle que celle de tournez votre poignet et le panneau s’allume instantanément.

De cette manière, Amazfit montre sa vision de la technologie du fitness et des wearables au CES 2021.

Modes sportifs et capteurs infinis

Une autre des caractéristiques de toutes les montres Amazfit sont les nombreuses technologies qu’elles affichent. Chacun d’eux équipe surveillance du sommeil, différenciation des différentes étapes pour un sommeil léger, un sommeil profond et REM 5. Ils incorporent également contrôle de la fréquence cardiaque avec des alertes automatiques s’il est anormal en situation d’inactivité.

Dans le domaine de la santé, les différents modèles d’Amazfit GTS et d’Amazfit GTR mesurent le quantité d’oxygène dans le sang et niveau de stress, et, avec la comparaison globale de toutes les valeurs, ils fournissent un score de santé de la personne.

Évidemment, cette gamme de technologies de la santé serait incomplète si les montres n’avaient pas leur modes sportifs correspondants. Bien entendu, le nombre de modes par défaut varie en fonction du modèle. Dans le cas de Amazfit GTR 2 et 2e, juste comme lui GTS 2 et 2e, Ils comptent avec 90 modes sportifs et reconnaissance intelligente de certains d’entre eux.

Qu’est ce que ça signifie? Que si vous démarrez une activité enregistrée sur l’horloge par défaut, voir en cours d’exécution, c’est le il le détectera automatiquement et commencera à le mesurer. La course en extérieur, la marche, le cyclisme en plein air, la natation en piscine, la course elliptique et sur tapis roulant sont pris en charge.

Pour Amazfit GTS 2 mini sont 70 modes sportifs préinstallés et, dans ce cas, la détection intelligente de la pratique sportive n’est pas disponible. De plus, celle-ci et les autres smartwatches ont Résistance à l’eau 5 ATM, quelque chose à garder à l’esprit pour l’exercice de natation ou pour prendre une douche avec la totale tranquillité d’esprit que rien ne va leur arriver.

La grande innovation: le fonctionnement «mains libres»

Jusqu’à présent, nous avons parlé de caractéristiques importantes, mais pas aussi surprenantes et innovantes que celle qui suit. Et c’est que ces nouveaux smartphones de la famille Amazfit arrivent équipé d’un assistant vocal (à l’exception du GTS 2 mini), grâce auquel les ordres peuvent être exécutés sans avoir à utiliser vos mains. Cela peut être extrapolé à des aspects aussi courants que démarrer un mode sportif ou ouvrez la fonction de surveillance cardiaque en demandant littéralement.

Dans le cas de Amazfit GTR 2 et GTS 2, Ceux-ci sont équipés d’un haut-parleur qui permettre de répondre aux appels ou contrôlez la musique sur votre smartphone grâce à la connexion bluetooth. Dans le cas de vouloir se passer du téléphone, les deux ont un Mémoire interne de 3 Go qui permet le stockage de plus de 300 chansons.

En outre, toutes les montres intelligentes, et cela inclut également le GTS 2 mini, à l’avenir sera compatible avec Alexa.

Batterie pour des jours et des performances pour toujours

L’un des principaux points à améliorer dans les montres intelligentes d’autres marques est le votre autonomie, ce qui provoque généralement une recharge presque quotidienne. Dans le cas des smartwatches Amazfit cela n’a jamais été le cas et toutes ces montres que nous analysons ici le prouvent à nouveau. Toute la série Amazfit a une capacité de charge suffisante et une optimisation de celle-ci, Le résultat étant de longues journées d’utilisation qui nous feront presque oublier le chargeur. Les estimations du fabricant sont:

Amazfit GTS 2: Pour une utilisation normale, batterie de 7 jours; utilisation intensive 3 jours et demi et utilisation basique 7 jours. En appel bluetooth continu, 5 heures.GTS 2e: 14 jours d’utilisation normale, 24 jours d’utilisation de base et 7 jours d’utilisation intensive.GTS 2 mini: 14 jours d’utilisation normale, 21 jours d’utilisation de base et 7 jours d’utilisation intensive.GTR 2: Pour une utilisation normale, batterie de 14 jours. Si nous réduisons à l’utilisation de base jusqu’à 38 jours; usage intensif, 6 jours et demi. En appel bluetooth continu, 10 heures.

Comme nous pouvons le voir, la capacité de charge et l’utilisation sans passer par la recharge ne seront pas un problème.

Le résumé de toutes les fonctionnalités pourrait être: voulons-nous plus de fonctionnalités même si la batterie souffre légèrement? Dans ce cas le choix serait Amazfit GTS 2 ou Amazfit GTR 2. Si, en revanche, ce que nous recherchons est le même design, sans autant de fonctionnalités mais avec plus de batterie, Il faut se lancer pour Amazfit GTS 2e ou Amazfit GTR 2e.