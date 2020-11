Désolé PlayStation 5, votre PT est dans un autre château

Qu’est devenu le Konami qui nous a tous fait tomber amoureux? Un espoir de la revoir?

Je ne sais même pas par où commencer. Eh bien, oui: combien grotesque le community manager de Konami félicitant PlayStation pour le lancement de la PS5 quelques jours après avoir découvert que PT était devenu rétrocompatible avec la PS5 et cela depuis la signature de Metal Gear Solid il a été demandé de supprimer ladite compatibilité, non? Analysez le mouvement: Konami ne veut pas que les joueurs profitent d’une démo d’une série qu’ils ont abandonnée pour… pourquoi? Bienvenue au Jogo de la Especulaçao de 3DJuegos! Je dis que vanité pure.

La guerre avec Kojima a pris fin. Nous avons tout perdu mais Konami plusHabituée à défendre la préservation du jeu vidéo classique, l’incompatibilité par décret de PT sur PS5 est un crachat incompréhensible à tout ce que je crois et défends. Quels sont les dommages que l’entreprise peut faire pour permettre aux joueurs de profiter de ce que pourrait être Silent Hills sur leurs consoles de nouvelle génération? Un projet déjà jeté, oublié et enterré. Le bruit de la pétition japonaise surréaliste adressée à Sony ne finit-il pas par être plus fortement contre-productif par rapport à leur héritage et à leur histoire? Héritage et histoire, d’ailleurs, brillants aussi peu. Pensez-vous que j’exagère si je dis que Konami est l’une des plus grandes tragédies illustrées de l’histoire du jeu vidéo?

Il y a ceux qui rêvent de voir des remakes de la série Metal Gear Solid, est-ce possible avec l’actuel Konami?

Dans un Q&A 3DJuegos, ils nous ont posé une question que, d’une manière ou d’une autre, j’ai pu surmonter avec une certaine manche large: y aura-t-il un remake de Metal Gear Solid dans cette génération? Pourquoi Solid and Liquid Snake ne devrait-il pas suivre le chemin de Leon et Claire ou Cloud et Sephiroth avec les remakes de Resident Evil 2 et Final Fantasy VII? Facile, par Konami, qui est à autre chose. Et je ne voudrais pas me répéter comme un perroquet, mais je vais vous dire ce que je vous dis toujours: Konami est amené en enfer par les jeux vidéo car cela peut lui apporter financièrement c’est mieux que jamais. Quelle ironie, non? Que l’argent dans vos coffres est inversement proportionnel à votre créativité.

2020 sera la première année où Konami n’a pas publié de nouveau jeu vidéo sur le marché de toute son histoireVoulez-vous un fait étonnant? 2020 sera la première année où Konami ne lance pas de nouveau jeu vidéo sur le marché tout au long de son histoire. Pour ceux d’entre nous qui aiment les jeux en général et les jeux japonais en particulier, Konami’s est un sillage qui dure depuis plus de dix ans, une lourde soirée de deuil pour ce qui était, sans aucun doute, l’une des plus grandes entreprises. de l’industrie. Et la chance que Pro Evolution Soccer a pris son envol! Mais qu’importe le football lorsque vous laissez tomber des noms comme Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania ou… tout ce qui vous vient à l’esprit! Découvrez votre étagère de jeux PlayStation 2! Doit être rempli de succès Konami!

Y a-t-il quelque chose à faire? Je ne crois pas. Mon seul souhait serait que Konami céder ses licences à des personnes talentueuses pour suivre l’héritage des noms de console historiques de toutes les générations. j’espère Nintendo, Microsoft ou Sony prendre ses franchises pour les livrer à des artistes de catégorie indéniable capables de faire ce que Capcom ou Square Enix ont fait avec leurs titres légendaires 32 bits. Sera-ce trop demander ou le sillage sera-t-il beaucoup plus long? Le PT sur PS5 est une bougie de plus. La guerre avec Kojima est finie, Konami: nous avons tous perdu, Mais tu es plus.

En savoir plus: Konami, Opinion, Silent Hill, Castlevania et Metal Gear.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');