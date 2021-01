Luffy, de One Piece, a l’air très excité.

Il y a eu des centaines et des centaines de fois où, depuis Alfabetajuega, nous nous sommes demandé des choses comme: Que se serait-il passé si Hideo Kojima avait créé des jeux vidéo pour un autre développeur? Et si le manga One Piece avait été créé par un autre mangaka? Il y aurait eu une sorte d’effet papillon qui aurait fait se dérouler les événements d’une manière complètement différente.

Eh bien, un artiste amateur connu sous le nom de “parakiissu” sur Reddit a voulu nous montrer à quoi ressemblerait le concept artistique si One Piece avait été créé par un autre mangaka autre qu’Eiichiro Oda, dessinant sa propre version du personnage principal Singe de Luffy. Et, oh mon Dieu, c’est absolument brutal. Nous aimons!

On adore cette version de Monkey D. Luffy!

Dans l’illustration numérique de «parakiisu», nous voyons un Monkey D. Luffy en position de combat, avec un spectaculaire Costume rouge et avec tous ses traits les plus caractéristiques comme sa cicatrice sur son œil. Mais tout est dessiné dans un style très différent. Les mots sont inutiles, le fan art est absolument merveilleux.

je viens de dessiner luffy..ops luffytaro … je l’aime tellement !! de r / OnePiece

Si vous aimez voir des personnages One Piece avec un style différent, ne manquez pas cette version de Luffy comme s’il était un voisin d’Animal Crossing.

