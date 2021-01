Les Chapeaux de paille Ce sont les chasseurs d’aventures et de trésors les plus intrépides de la Grand Line, et bien sûr, maintenant à la conquête du Nouveau Monde. Mais s’il s’agit d’aventures, Une pièce est une série qui traite de nouveaux défis chapitre après chapitre, presque comme Pokémon. Et si Cendre est un chasseur et entraîneur de Pokémon première classe, ce fan imagine aa Nami, Zoro et Luffy de Une pièce comme s’ils étaient aussi des entraîneurs Pokémon. De plus, nous avons récemment vu un fan transformer certaines des supernovae One Piece en entraîneurs Pokémon.

J’avais envie de leur donner le goutte-à-goutte de OnePiece

Le trio Brumeux, Ruisseau et Cendre est très bien représenté par son homologue pirate désormais formateurs Pokémon, Nami, Zoro et Luffy. Ce fan nous montre son illustration avec des protagonistes avec des vêtements incroyables et avec toutes leurs armes prêtes pour n’importe quelle bataille Pokémon, mais aussi pour aller de ville en ville au fur et à mesure de la formation. Chacun avec sa personnalité de pirate comme ça par exemple, Nami porte des bijoux flashy et Luffy une casquette comme celle de Cendre mais avec le logo du Chapeau de paille.

Nous adorons cette illustration et en même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce que cela prendra? Luffy-Ash dans ce sac à dos-malle? Et si ce sont l’équipe principale, qui serait l’équipe Fusée dans Une pièce?

Savoir plus: Pokémon et One Piece: c’est ce que Gyarados et Kaido ont en commun

Autres objets One Piece que vous aimerez