La puissance de Saitama est rechargée avec la puissance

Le succès retentissant des deux premières saisons de One Punch Man a amené les fans de cet anime à partager toutes sortes de fanarts et d’hommages à chacun des personnages de cette histoire de super-héros merveilleuse et amusante.

A cette occasion, nous avons regardé un fantastique fanart de Saitama, le personnage Le protagoniste de One Punch Man. Dans le dessin, nous voyons le personnage avec un très réaliste et très changé. La vérité est que nous l’adorons!

Savoir plus: Saitama est Walter White dans un grand fan art qui fusionne One Punch-Man avec Breaking Bad

Un fanart très original de Saitama!

Ce fanart curieux a été réalisé par un artiste surnommé “marsb1999” sur Reddit. Son dessin en noir et blanc nous montre Saitama avec un aspect très humain. Regarde regarde!

mon fanart original de r / OnePunchMan

Ce n’est pas en fait la première illustration de Saitama qui nous surprend avec un style unique et différent. Et ce ne sera probablement pas le dernier non plus! En fait, aujourd’hui, nous avons pu découvrir un fanart de Saitama très cool dans le plus pur style des animations Disney. Qu’est-ce que les artistes nous apporteront la prochaine fois?

Autres objets One Punch Man que vous pourriez aimer