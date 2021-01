Version de Noël Shinobu

L’anime Tueur de démons Il a beaucoup donné à parler ces derniers temps, notamment pour son dernier film, qui a connu un succès retentissant. Et, bien sûr, chaque jour ses fans sont plus ravis de chaque nouveau chapitre, puisque l’intrigue et les personnages principaux sont assez remarquables.

L’un de ces personnages secondaires et qui se consacre également à la chasse aux démons est Shinobu. La particularité de ce personnage est que Shinobu a en lui un démon très puissant qui l’utilise à ses fins. Être l’une des figures les plus populaires et les plus connus pour les fans, l’un d’eux voulait illustrer Shinobu avec un joli style de noël.

Ceci est la version de Noël de Shinobu

Ci-dessous, vous pouvez voir le travail d’un amateur d’anime – nommé CheetahSperm18 – qui voulait illustrer la belle Shinobu avec un costume allusif au Père Noël.

Shinobu de DemonSlayerAnime

Comme vous le verrez, le personnage montre un costume rouge à bords blancs et maintient un style très sexy. De plus noeud papillon sur sa tête, une chevelure violette et un regard angélique.

Comment avez-vous aimé ce dessin?

