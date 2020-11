Sonic The Hedgehog – Sonic regarde droit devant

Sonic est l’un des personnages de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, un hérisson anthropomorphe bleu Il grandit depuis de nombreuses années en même temps que Mario Bros et Mickey Mouse. Son histoire a retenu l’attention de nombreux utilisateurs car elle est assez originale, ainsi que ses jeux de plateforme qui ont des caractéristiques uniques.

Le design de ce personnage se distingue par sa couleur bleue, ses pointes de hérisson sur la tête et le dos et ses grands yeux verts, mais que se passerait-il si Sonic n’avait pas été créé par Sonic Team et Sega? Tout aurait été totalement différent, car un fan a repensé le personnage dans les styles artistiques d’autres franchises populaire et les résultats ont été très intéressants.

Savoir plus: Ce serait la version la plus réaliste de Sonic

À quoi ressemblerait le design de Sonic s’il faisait partie d’autres franchises?

Les dessins ont été réalisés par un artiste Instagram connu sous le nom de ADCArtAttack, qui est dédié à la fusion de personnages de différentes séries pour plaire à leurs fans. Ensuite, nous vous laissons les images afin que vous puissiez voir ces versions de Sonic.

Comme vous pouvez le voir, dans cette liste de dessins un dessin avec le dessin original est trouvé par Sonic. Cependant, les autres sont inspirés du style de Tim Burton, Mickey Mouse des années 50, The Powerpuff Girls, Baby Sonic, Dragon Ball (Puar), The Simpsons, South Park, DC et anime. Ils sont tous très différents de l’original et c’est la grande chose à propos de ces recréations du personnage. Cependant, il existe d’autres fusions particulières qui ont été faites, telles que Sonic avec Silent Hill ou Sonic avec Tasmania.

▪ Date de sortie: 15/08/2017