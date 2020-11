On ne peut pas parler de Destiny 2 Beyond the Light, si d’abord on ne prend pas un moment pour analyser ce qui s’est passé il y a quelques heures, quand il est apparu une mission avertissant d’une perturbation dans la dernière ville. Une mission inattendue dans laquelle les gardiens ont pu parcourir les rues d’une ville bien entretenue mais pratiquement déserte. Après quelques minutes à explorer la ville, depuis un balcon où le Voyageur pouvait être observé, les gardiens ont pu assister à une image dévastatrice: les Ténèbres absorbant Titan, Io, Mars et Mercure.

Si vous ne pouviez pas voir l’événement et marcher dans les rues de la dernière ville, dans ce tweet, vous pouvez voir une petite vidéo avec une partie de ce qui s’est passé juste avant l’arrivée de Destiny 2 Beyond the Light:

Merde, c’est joli # Destiny2 #XboxShare pic.twitter.com/tuNnmyK2UI – AmericanTruckSongs8 (@ethangach) 10 novembre 2020

Si vous ne connaissez pas l’univers derrière Destiny, vous ne l’avez probablement pas pratiquement compris, mais je parie que même si vous le faites, et ne serait-ce que pendant quelques secondes, votre imagination a essayé de projeter cet événement, et maintenant vous aimeriez en savoir plus sur l’histoire derrière la dernière ville, le voyageur, les gardiens et les ténèbres. Dans ce cas, et pour ne pas révéler des aspects du jeu qu’il vaut mieux pour vous de vous découvrir si un jour vous osez l’essayer, il suffit de savoir que les serveurs ont été fermés de cette façon pour le lancement de Destiny 2 Beyond the Light, la cinquième extension tant attendue de Destiny 2.

Dans Destiny 2 Beyond the Light, les voyageurs devront se rendre en Europe, la lune de Jupiter, à partir de laquelle, dans un combat qui semble s’intensifier, ils devront affronter les Ténèbres, en utilisant la Lumière à cet effet. Ce changement de saison qui coïncide avec le lancement de l’extension marque le début d’un nouveau cycle qui, selon Bungle, son développeur, trouvera une continuité dans les années à venir. Bonne nouvelle pour les joueurs de Destiny 2, la fin de la série n’est pas à l’horizon.

Destiny 2 Beyond the Light et les mystères de l’Europe

Parmi les propositions de Destiny 2 Beyond the Light, et comme je l’ai déjà mentionné, un élément clé sera Europa, l’énorme lune glacée de Jupiter et que, si dans le monde réel c’est un lieu observé par la science en raison des possibilités que abriter la vie ou l’ont fait dans le passé, dans Destiny 2 il va falloir aller un peu plus loin, pour essayer de découvrir quels secrets se cachent sous l’énorme et ancienne calotte glaciaire qui recouvre sa surface.

Si la vie que la communauté scientifique pense qu’il peut y avoir en Europe est, sans aucun doute, extrêmement simple, celle que propose Destiny 2 Beyond the Light n’a absolument rien à voir avec cela. Là les voyageurs trouveront les installations de BrayTech de l’âge d’or, les maisons des morts sous la bannière d’Eramis (qui contrôle la stase) et une intéressante collection de mystères et de défis.

En contrepoint de Light, Darkness est également capable de fournir des capacités aux joueurs, et dans Destiny 2 Beyond the Light, un nouveau pouvoir élémentaire fait ses débuts, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis le premier opus de Destiny. Son nom est stase et sa relation avec l’Europe ne semble pas désinvolte, car elle permettra entre autres aux joueurs d’utiliser des compétences telles que geler leurs rivaux.

Destiny 2 au-delà de la lumière Maintenant disponible pour PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S et PlayStation 5. Cependant, les versions optimisées pour la nouvelle génération de Xbox et PlayStation mettront encore quelques semaines à arriver, il est prévu pour le 8 décembre prochain et promet, oui, d’importantes améliorations de performances et dans la section graphique, en plus du jeu croisé entre les mêmes familles de consoles.

Plus d’informations sur le site officiel de Destiny.