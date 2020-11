Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Destiny 2 s’est peut-être retrouvé sur un terrain très instable, et certains ont pensé au pire après la rupture de Bungie avec Activision. Cependant, cela signifiait une nouvelle opportunité pour l’entreprise de pouvoir enfin faire ce qu’elle voulait avec la franchise et après de nombreuses années de travail, les attentes autour de sa prochaine expansion, Beyond Light, battent leur plein, au degré de que les serveurs sont déjà saturés.

Quelques heures après le début de Destiny 2: Beyond Light, les fans de la franchise sont prêts à se lancer dans une nouvelle aventure, qui cette fois décrit comme ce que Bungie a toujours pensé. Eh bien, apparemment, ce début pourrait être le début d’une nouvelle étape dans l’histoire du deuxième opus de Destiny puisque les serveurs étaient saturés et qu’il y a des milliers de joueurs qui attendent de voir l’événement qui était prévu pour marquer la fin de la saison. des arrivées et le début de Beyond Light. Selon les informations de l’analyste indépendant Benji Sales, sa tentative d’entrer dans Destiny 2 l’a placé dans une salle d’attente avec 13 000 joueurs alors que sur PC, il y a plus de 155 000 joueurs qui se battent déjà.

Je suis actuellement assis avec plus de 13000 personnes en file d’attente pour jouer à Destiny 2 car les serveurs atteignent leur capacité Steam montre plus de 155000 joueurs en même temps sur PC Je pense que les gens pourraient être très enthousiastes à l’idée de voir l’extension Beyond Light tomber demain (dans l’événement du jeu sur le point de commencer) pic.twitter.com/ynr32Nfa9s – Benji-Sales (@BenjiSales) 10 novembre 2020

De même, l’attente autour de Destiny 2: Beyond Light est telle que les 3 extensions du deuxième volet de la franchise sont les 3 jeux les plus vendus aujourd’hui sur Steam dans le monde.

Holy Cow, les 3 meilleurs jeux mondiaux les plus vendus sur Steam dans le monde sont actuellement ALL Destiny 2 Beyond Light Expansions 👀 pic.twitter.com/EDpdZckG4B – Benji-Sales (@BenjiSales) 10 novembre 2020

Destiny 2: Beyond Light fera ses débuts demain et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

Restez ici à LEVEL UP.

La source