Bien que leurs projets soient en principe liés au fait d’être l’un des jeux qui mettaient les joueurs à l’épreuve lors de son lancement, finalement une décision prise par ses développeurs et Sony lui-même a conduit à confirmer que son lancement avait été retardé avec une surprise encore meilleure pour les joueurs. Et c’est que tous ceux qui sont abonnés au service PS Plus auront l’opportunité de l’obtenir au mois de février.

Avec une proposition aussi intéressante, il est temps d’aller plus loin. Par conséquent, dans le but de montrer aux joueurs ce qui est à venir, la société a partagé une nouvelle bande-annonce axée sur certains des personnages pour figurer dans l’aventure. Justement, nous avons pu jeter un œil à 7 des 16 personnages qui seront présents dans le jeu.

Destruction AllStars | Sony

Comme bien montré dans la bande-annonce, en plus de la grande action qui sera présentée sur le circuit, chacun des personnages aura une compétence différente qui la rendra plus frappante et surprenante pour les joueurs. De cette façon, nous aurons une grande distribution de personnages avec lesquels nous pourrons tester nos capacités et être les derniers debout.

Bien sûr, bien que nous ayons déjà vu un petit aperçu des personnages, Lucid Games a voulu approfondir un peu plus leurs capacités spéciales. Nous pouvons donc commencer le compte à rebours pour en profiter Destruction AllStars en tant que jeu exclusif PlayStation 5. Un titre rempli d’action, de vitesse, de pouvoirs incroyables et, bien sûr, de stratégies uniques.