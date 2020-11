Après un petit délai, nous connaissons déjà la date de l’extension gratuite du jeu Crystal Dynamics.

Il y a quelques semaines, le retard dans le lancement de l’expansion de Marvel’s Avengers avec l’agent a été annoncé Kate évêque. Maintenant, nous savons quand nous pouvons avoir le nouveau super-héros dans l’équipe. Ce sera à partir du 8 décembre, et de Crystal Dynamics, ils ont raconté toute l’actualité à ce sujet et les plans futurs du jeu.

L’histoire de Bishop sera complétée avec Hawkeye’s, qui arrivera en 2021Les responsables du jeu définissent Bishop comme un «archer de premier ordre, ainsi qu’un expert de l’épée et un maître du sarcasme». Bien qu’il manque de pouvoirs surhumains, ses capacités lui permettent de s’élever à la hauteur des Avengers. L’arc sera votre outil principal, et il peut être développé avec des mises à niveau déverrouillables. Peut tirer trois flèches éclatent avec des tirs à distance pour faire des dégâts aux ennemis. Il a aussi d’autres trucs dans sa manche, comme les nuages ​​de fumée qui étourdissent celui qui se trouve devant lui.

Elle est également habile avec une épée et a capacités héroïques plutôt interessant. Un support qui fait apparaître un leurre qui le réplique avec un hologramme, et vous pouvez même changer la position avec cet outil. Elle est également capable de créer des portails que les alliés peuvent utiliser pour se téléporter de l’autre côté du champ de bataille et rejoindre Kate.

Comme vous le savez, Kate Bishop est une élève exceptionnelle de Œil de Faucon, et les deux personnages ont des histoires entrelacées. En fait, l’extension avec Clint Barton arrivera début 2021. La date à laquelle la version PS5 et Xbox Series du jeu arrivera également. Après un démarrage quelque peu hésitant et de nombreuses mises à jour, Marvel’s Avengers s’installe. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans notre analyse.

En savoir plus: Marvel’s Avengers, PS5, Crystal Dynamics, Expansion et DLC.

