La Terre est vivante et toujours en constante évolution. Et une façon dont Gaea doit nous montrer que c’est elle et non les humains qui sont en charge, ce sont les tremblements de terre. Les tremblements de terre se produisent quotidiennement dans le monde, avec des centaines de millions de personnes vivant dans des régions sujettes aux tremblements de terre. L’alerte précoce peut aider les gens à se préparer aux tremblements de terre, mais l’infrastructure publique pour détecter et alerter tout le monde en cas de tremblement de terre coûte cher à construire et à déployer.

Le réseau Google Seismograph

Profitant de la technologie actuelle, Google «nous avons vu l’opportunité d’utiliser Android pour fournir aux gens des informations opportunes et utiles sur les tremblements de terre lorsqu’ils les recherchent», ainsi que d’être en mesure d’alerter une population «en quelques secondes [antes que suceda] afin qu’ils et leurs proches soient en sécurité si nécessaire. “

La première étape de son plan ambitieux a été de collaborer avec le United States Geological Survey (USGS) et le California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) pour «envoyer des alertes sismiques, alimentées par ShakeAlert, directement aux appareils Android en Californie ».

Développé par les principaux sismologues du pays, Le système ShakeAlert utilise les signaux de plus de 700 sismomètres installés dans tout l’État par l’USGS, Cal OES, l’Université de Californie à Berkeley et le California Institute of Technology. Et est-ce que quelques secondes d’avertissement peuvent faire une différence pour vous donner le temps de chercher un abri avant le tremblement de terre.

Un mobile Android transformé en sismographe

Mais chaque zone est différente et l’installation d’un réseau terrestre de sismomètres comme l’a fait la Californie peut ne pas être réalisable dans toutes les zones touchées du monde. Google s’est donc lancé dans la phase suivante de son plan, en utilisant «la portée de la plate-forme Android pour aider à détecter les tremblements de terre».

Et même si cela semble un peu étrange, à partir d’aujourd’hui, votre mobile Android peut faire partie du système d’alerte sismique Android, Partout dans le monde. Cela signifie que votre smartphone peut être un mini-sismomètre, se joignant à des millions d’autres téléphones Android pour «former le plus grand réseau de détection des tremblements de terre au monde».

Mini-sismographes

Mais comment fonctionne exactement cette technologie? Tous les smartphones sont livrés avec de petits accéléromètres capables de détecter des signaux indiquant qu’un tremblement de terre pourrait se produire. Si le téléphone détecte quelque chose qui, selon lui, pourrait être un tremblement de terre, alors il «envoie un signal à notre serveur de détection de tremblement de terre, avec un emplacement approximatif de l’endroit où le tremblement de terre s’est produit».

Puis le serveur Google combinez les informations de tous ces mobiles pour savoir si un tremblement de terre se produit. Mais pour que votre mobile devienne un sismographe, vous devrez d’abord télécharger l’application officielle dans laquelle Google fonctionne et lui donner diverses autorisations.



Google a travaillé avec des experts en sismologie et en catastrophes tels que le Dr Richard Allen, le Dr Qingkai Kong et le Dr Lucy Jones, pour développer cette approche de détection des tremblements de terre dans le monde. Pour commencer, “nous utiliserons cette technologie pour partager une vue rapide et précise de la zone concernée dans la recherche Google”. Et lorsque vous recherchez “tremblement de terre” ou “tremblement de terre près de moi”, vous trouverez des résultats pertinents pour votre région, ainsi que des ressources utiles sur ce qu’il faut faire après un tremblement de terre.

Le programme commence par des alertes sismiques en Californie, car il existe déjà un grand système basé sur des sismographes. L’intention de Google est qu’au cours de la prochaine 2021, les alertes de tremblement de terre soient étendues à “plus d’États et de pays” en utilisant ce nouveau système avec l’appareil que vous emportez toujours avec vous.