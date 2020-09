La défunte juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est le sujet de deux des films les plus regardés à l’heure actuelle dans tous les principaux services de streaming.

Ginsburg est décédé vendredi à 87 ans des suites de complications liées au cancer.

La tâche de pourvoir le siège de Ginsburg à la Haute Cour a électrifié le pays, les républicains du Sénat ayant juré de faire pression sur une nomination malgré le fait qu’ils pourraient perdre leur majorité dans deux mois – ainsi que les Blancs. Maison.

En dehors de la pandémie de coronavirus, il n’y a peut-être pas d’histoire aussi grande et aussi conséquente aux États-Unis en ce moment que les conséquences de la mort de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg.

Son décès vendredi à l’âge de 87 ans des complications associées au cancer métastatique du pancréas a immédiatement jeté une saison des élections présidentielles déjà tendue et maniaque dans un territoire quelque peu inconnu. On pourrait presque affirmer, en fait, que les centaines d’articles et de billets de blog sur la justice tardive depuis vendredi dernier seulement – même si cela semble être un flot de nouvelles – ne sont pas allés assez loin pour exprimer le degré auquel la tâche de remplir la place désormais vacante de Ginsburg à la cour a électrifié les électeurs et les membres des deux partis au Congrès. Ce sera un combat politique titanesque pour les âges. En conséquence, le public de la vidéo en streaming utilise son temps libre pour du contenu excessif axé sur Ginsburg, qui, tard dans la vie, est devenu une sorte de sensation Internet alimentant les mèmes. En effet, elle fait actuellement l’objet de deux des films les plus regardés sur les principales plateformes de streaming.

Selon l’équipe de Reelgood, le service de moteur de recherche en streaming qui suit ce que ses millions d’utilisateurs mensuels utilisent pour se frotter, le public en streaming au cours de ce week-end a apparemment voulu utiliser son temps pour en savoir plus et apprécier l’héritage du juge Ginsburg. C’est selon les données que Reelgood a partagées avec ., qui montrent que du 18 au 20 septembre, deux des films les plus regardés dans tous les principaux services de streaming portaient sur elle – ils incluent 2018’s On The Basis Of Sex, avec Felicity Jones comme Ginsburg, ainsi que RBG, un documentaire de la même année sur Ginsburg.

Betsy West et Julie Cohen étaient les réalisatrices de ce film documentaire, pour lequel elles se sont méritées une nomination aux Oscars. Dans une déclaration qu’ils ont fournie à Fox News, ils ont déclaré ce qui suit à propos du décès de Ginsburg: «Comme tant d’Américains, nous sommes écrasés par la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg. Même si elle n’était pas devenue juge à la Cour suprême, Ginsburg a gagné une place dans l’histoire pour ce qu’elle a fait pour gagner l’égalité pour les femmes américaines.

De même, Jones a déclaré à . à propos de Ginsburg qu’elle était «une personnalité publique qui défendait l’intégrité et la justice – une responsabilité qu’elle ne portait pas à la légère. Elle nous manquera non seulement en tant que phare de lumière en ces temps difficiles, mais aussi pour son esprit acéré et son humanité extraordinaire. Elle nous a beaucoup appris. Elle me manquera profondément.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du rapport de diffusion complet du week-end de Reelgood:

Source de l’image: Reelgood

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.