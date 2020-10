Ils sont différents, mais ils sont offerts à prix réduit et peuvent être un achat intelligent.

Deux des smartphones les moins chers de Motorola peuvent être à vous avec une réduction. D’une part, le Moto G Pro, que nous trouvons par 210 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

De l’autre, le Puissance Moto G8, quelle partie du 159 euros dans le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Cela peut être de bonnes options autour de 200 euros, bien que le modèle “Pro”, comme son nom l’indique, présente des caractéristiques différentielles.

Le Moto G Pro arrive avec un écran IPS de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Vous pouvez en tirer le meilleur parti avec son stylet, comme nous le voyons dans les appareils Note.

Votre cerveau est le Snapdragon 665, qui s’accompagne d’un seul modèle de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce Moto G Pro abrite également 4 caméras arrière et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide.

Le Moto G8 Power, quant à lui, est conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier de l’autonomie. Sa batterie atteint un chiffre impressionnant de 5000 mAh et profitez d’une charge rapide de 18W.

Son écran, avec un trou dans le coin supérieur gauche, est un Résolution IPS de 6,4 pouces et Full HD +.

À l’intérieur, nous le rencontrons à nouveau Snapdragon 665, également accompagné de 4 Go de RAM.

