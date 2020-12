Vous pouvez prendre l’une de ces montres intelligentes avec une réduction de 85 et 110 euros.

Vous avez la possibilité de prendre la montre intelligente Garmin Vivoactive 3 pour 169,95 euros merci à amazon. le Garmin Vivomove 3 Sport, qui est à votre portée par 164,95 euros.

Garmin est l’une des principales références sur quoi surveillance sportive fait référence. Si vous cherchez une bonne montre intelligente de sport, l’une ou l’autre de ces deux options peut être un excellent achat. Nous vous disons ses caractéristiques.

Garmin Vivoactive 3: arrive avec un écran tactile de 1,6 pouces et un design traditionnel attrayant. Vous pouvez surveiller votre activité sportive et gérer les notifications, sa batterie promet une autonomie suffisante pour toute la journée. Vous aurez même la possibilité de l'utiliser pour payer. Garmin Vivomove 3 Sport: Cette montre hybride combine les apparence d'une montre traditionnelle avec les fonctions de base d'une smartwatch. Surveillez votre activité et vérifiez les notifications balayant pour révéler son écran tactile caché.