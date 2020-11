Des opérateurs habituels à lancer promotion de Noël, PTV Telecom Il était l’un des rares à ne pas avoir encore présenté sa campagne de Noël après avoir rencontré Lowi, Simyo, Finetwork ou mobilfree. Et fidèle à la manière de procéder avec ses promotions précédentes, cette fois coût si vous voulez en profiter.

PTV Telecom propose jusqu’à triples concerts dans n’importe lequel de ses tarifs (sauf Bronze et Bronze Plus avec des frais de 8 euros), en échange de 1 euro par mois Additionnel. Plus précisément, il offre le triple concert jusqu’au 25 janvier 2021 et à partir de ce jour, le double concerts pour toujours.

Double concerts pour toujours

Ainsi, pendant deux mois, ceux qui décident d’activer la promotion de Noël PTV Telecom pourront bénéficier de tarifs avec des minutes illimitées et 21 Go pour 13 euros, 45 Go pour 16 euros, 75 Go pour 20,95 euros ou 150 Go pour 30,95 euros. Ensuite, les données incluses seront respectivement de 14, 30, 50 et 100 Go.

La promotion est disponible pour nouvelles inscriptions et clients actuels qui n’avait pas activé la promotion d’été avec “Double GB”, et qui en fait la demande avant le 25 janvier 2021. Le L’activation de la promotion est possible via l’application “Mon PTV”, en envoyant un message “TRIPLE” au 2223, en appelant le 1650 ou dans l ‘”Espace Client” depuis un navigateur.

Si la liste des opérateurs qui ont proposé l’an dernier une promotion de Noël devait être répétée cette année, les offres de Amena, qui offrait il y a un an jusqu’à doubler les concerts gratuitement, ION mobile offert jusqu’à 5 concerts supplémentaires pour 1 euro, et les marques du groupe Euskaltel ils ont ajouté jusqu’à 10 Go pour 1 euro. Il y avait même des données gratuites illimitées sur Vodafone et Movistar surpris en donnant 60 Go.

