Amazfit a annoncé le lancement de deux de ses dernières montres connectées en Espagne: l’Amazfit GTR 2 et l’Amazfit GTS 2. Ce sont des montres d’aspect classique, avec une âme sportive et Spécifications pour répondre à la plupart des besoins, y compris le GPS.

Le catalogue d’appareils d’Amazfit est écrasant: la marque, propriété de Huami, propose un “ portable ” adapté à tous les goûts et besoins. Qu’est-ce qui vous suffit avec un bracelet d’activité? Là, vous avez l’Amazfit Band 5, par exemple. Que voulez-vous d’une montre futuriste? L’Amazfit X est l’option la plus transgressive de son catalogue. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans les montres intelligentes au design les plus classiques? L’Amazfit GTS est un excellent concurrent. Ou les deux nouveautés récemment débarquées en Espagne: Amazfit GTR 2 et Amazfit GTS 2. Ce sont deux bons exemples de l’expérience de Huami dans le domaine de la smartwatch.

Sphère ronde ou rectangulaire, au choix

Amazfit Gts 2

Les deux nouveaux modèles conservent les spécifications d’activité habituelles de ce type d’appareil pour enregistrer des étapes à la fréquence cardiaque, le tout automatiquement et constamment. Les deux smartwatches incluent un GPS pour enregistrer avec précision les itinéraires et offrir une protection contre l’eau (5 ATM) Pour permettre l’enregistrement des activités aquatiques, ils intègrent Bluetooth 5.0 et WiFi, enregistrent tous deux la saturation en oxygène du sang (SpO2) et disposent à la fois d’un microphone et d’un haut-parleur. Cela leur permet de proposer Alexa au poignet.

L’Amazfit GTS 2 propose un écran AMOLED rectangulaire et l’Amazfit GTR 2 opte pour une sphère circulaire. Les deux écrans touchent 1,4 pouces (1,39 et 1,35 pouces respectivement), ont un contrôle tactile, offrent des boutons physiques sur le côté droit (1 dans l’Amazfit GTS 2 et deux dans l’Amazfit GTR 2) et deux autonomies très différent: le GTS 2 reste dans une semaine et le GTR 2 dans quatorze jours. Toujours selon les estimations d’Amazfit.

Les deux modèles débarquent en Espagne, mais avec des dates différentes: le Amazfit GTR 2 Il sera commercialisé à partir du 30 octobre dans MediaMarkt et El Corte Inglés; Pendant ce temps, il Amazfit GTS 2 il serait reporté à la fin novembre. Les prix sont tels que:

Amazfit GTR 2 sports: 169 euros.

Amazfit GTR 2 classique: 179 euros.

Amazfit GTS 2: 169 euros.

Fiche technique de l’Amazfit GTR 2 et GTS 2

AMAZFIT GTR 2

AMAZFIT GTS 2

ÉCRAN

AMOLED 1,39 pouces

454 x 454 pixels (326 ppp)

AMOLED 1,39 pouces

348 x 442 pixels (341 ppp)

DIMENSIONS

46,4 x 46,4 x 10,75 mm

42,8 x 35,6 x 9,7 mm

TAMBOURS

471 mAh (durée: 14 jours)

246 mAh (durée: 7 jours)

LA RÉSISTANCE

5 guichets automatiques

5 guichets automatiques

LOGICIEL

Système d’exploitation Amazfit

Système d’exploitation Amazfit

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 5.0, NFC, WiFi

Bluetooth 5.0, NFC, WiFi

CAPTEURS

Mesure du pouls

Mesure de l’oxygène dans le sang SpO2

Accéléromètre

Mesure du pouls

Mesure de l’oxygène dans le sang SpO2

Accéléromètre

AUTRES

Microphone et haut-parleurs, GPS

Microphone et haut-parleurs, GPS

PRIX

À partir de 169 euros

169 euros

Partager L’Amazfit GTS 2 et l’Amazfit GTR 2 arrivent en Espagne: deux montres à considérer pour moins de 180 euros