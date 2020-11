Un supposé Xiaomi Redmi Note 9 avec connectivité 5G il a été divulgué sur TENAA, avec une autre variante de la même famille avec un panneau 120Hz. Ce seraient les versions les plus puissantes de la famille Redmi Note 9, qui a actuellement été quelque peu éclipsée après les lancements de modèles tels que le POCO X3, Xiaomi Mi 10 Lite ou Xiaomi Mi 10T Lite, des terminaux plus puissants et pas beaucoup plus chers.

La fuite fait référence à des détails aussi importants que les dimensions, la capacité de la batterie et la taille de l’écran, entre autres. Alors passons en revue les fonctionnalités et spécifications divulguées du Redmi 9 5G, une nouvelle famille de milieu de gamme qui montre des chemins.

Ce sera le nouveau Redmi 9 5G, selon TENAA

TENAA a certifié deux nouveaux appareils de la famille Redmi 9. Le premier d’entre eux sera un Redmi 9 5G avec un panneau LCD de 6,67 pouces avec 120 Hz (Full HD +), une batterie de 4720 mAh et des dimensions de 165,4 x 76,8 x 9 mm. Vous attend avec un MediaTek Dimensity 800U, en plus d’une triple configuration de caméras dont le capteur principal sera de 48 mégapixels. La charge rapide 33W serait également réservée à ce modèle.

Le deuxième modèle Redmi aurait un peu plus de batterie, je ne parierais pas sur 120Hz et il aurait une charge rapide de 22,5W

En ce qui concerne le modèle qui serait en dessous, il est prévu avec un panneau plus petit, 6,53 pouces, des dimensions de 161,96 x 77,25 x 9,20 mm. Il viendrait également de pair avec un Dimensity 800U de MediaTek et avec trois caméras à l’arrière. Il aurait un peu plus de batterie, avec 4900mAh, bien que la charge rapide tombe à 22,5 W.

Le design de ce Redmi Note 9 5G renouvelé a également été divulgué, montrant un arrière similaire à ce que nous avons vu dans le Xiaomi Mi 10T Lite, et avec un petit trou dans l’écran pour une meilleure utilisation frontale.

Via | Gizmochina

