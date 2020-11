Goku sous sa forme Ultra Instinct.

Après le succès retentissant de Dragon Ball Super, les créateurs de la saga pourraient envisager de sortir un autre projet. Rappelons-nous que Dragon Ball Super est revenu après deux décennies et, malgré cela, les fans ont répondu très positivement.

Mais Dragon Ball Super a déjà conclu. Et il est temps de passer à autre chose. Maintenant, comme le rapporte Comic Book, la franchise pourrait travailler secrètement sur un nouveau projet. Et il a récemment été découvert que la franchise vous avez enregistré deux nouveaux domaines Web.

Un utilisateur de Twitter a partagé un tweet dans lequel il révèle quelles sont les deux nouvelles pages Web de Dragon Ball. Le premier d’entre eux, selon ses propres termes, a été enregistré par Shueisha et le second pour Hiroshi saito.

Qu’est-ce que la franchise a prévu?

2 nouveaux domaines Dragon Ball ont été mis à jour récemment.https: //t.co/dAAML1Z9cchttps: //t.co/m1IOEXikTV

Le premier est enregistré par Shueisha et le second par Hiroshi Saito (Suuri Keikaku Co. Ltd). Voyons ce qui se passe avec ces domaines.

(Merci à @SaikyoDevin pour les nouvelles du 2ème domaine). pic.twitter.com/TLsDih8dSk

– Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 7 novembre 2020