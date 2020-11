Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Lancé en 2019, Epic MegaGrants est un programme de soutien pour les développeurs, les designers, les étudiants, les éducateurs et les études indépendantes parrainé par Jeux épiques, qui alloue des fonds pour le développement de jeux vidéo utilisant la technologie Unreal Engine. Cette année, le programme bénéficiera à 1000 équipes et individus à travers la planète, parmi lesquels deux études chiliennes: Équipe ACE Oui Critical Failure Studio.

ACE Team est une équipe de développeurs composée des frères Carlos, Andrés et Edmundo Bordeau, ainsi que de David Caloguera. Basée à Santiago du Chili, cette équipe est connue pour créer des titres acclamés tels que Rocher des âges Oui Affrontement Zeno, ce dernier choisi par le magazine PC Gamer comme meilleur jeu vidéo indépendant de 2009. Son projet le plus récent s’appelle The Eternal Cylinder, un jeu vidéo d’aventure et de survie plein de couleurs et de créatures métamorphiques.

Ce jeu est en version bêta et devrait sortir en 2021 sur consoles et exclusivement sur PC par Magasin de jeux épiques. Nous vous laissons la bande-annonce de The Eternal Cylinder:

Critical Failure Studio est un projet qui travaille à la fois sur le développement de jeux vidéo et d’outils 2D pour la création de jeux vidéo par la communauté. Le projet qui leur a valu la subvention Unreal Engine a été Forêt perdue. Un jeu qui, selon les mots de ses créateurs: concerne des souvenirs douloureux et le pouvoir de passer à autre chose. Dans Lost Forest, vous incarnez un magicien, un magicien qui doit affronter une série de défis dans un monde où les souvenirs s’estompent, afin de changer l’âme des oubliés. Nous vous laissons la bande-annonce de Lost Forest:

Ces deux incroyables studios sont en cours de développement de leurs titres et espèrent lancer ces jeux prochainement grâce à la subvention de financement accordée par le programme MegaGrant, qui cette année a dépassé 60 millions de dollars en financement total pour les studios indépendants. De la part de l’équipe Tarreo, nous leur souhaitons la meilleure des chances.

