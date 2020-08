L’ouragan Laura se prépare à percuter le sud des États-Unis au moment où la tempête tropicale Marco quitte la même région trempée.

Les évacuations ont déjà commencé dans certaines parties de la Louisane, qui semble être la plus durement touchée de toutes les régions.

La tempête tropicale Laura pourrait atteindre les États-Unis dès mercredi tard.

Nous savions déjà que la saison des ouragans serait difficile cette année, et le récent développement d’une paire de tempêtes à destination des États-Unis prouve que ces prévisions sont vraies. En fait, c’est un scénario effrayant pour les États proches du golfe du Mexique, et les deux systèmes de tempêtes pourraient potentiellement faire des ravages dans de nombreuses régions de la côte.

Pour le moment, la tempête tropicale Laura vise directement les États-Unis et devrait toucher terre plus tard cette semaine. De nombreux modèles prédictifs suggèrent qu’il augmentera en force et deviendra un ouragan au moment où il arrivera. Il est susceptible de frapper la Louisane et certaines parties du Texas, selon diverses prévisions. Malheureusement, ce n’est pas tout.

La tempête tropicale Marco (anciennement l’ouragan Marco), qui perd rapidement de sa vigueur à l’approche de la Louisane, devrait s’affaiblir considérablement au moment où elle engloutira la côte. C’est une petite bonne nouvelle, mais l’onde de tempête pourrait encore causer de graves problèmes aux communautés côtières.

La Louisiane n’aura pas beaucoup de temps pour se préparer à un deuxième impact après que Marco se soit éteint au cours des prochains jours parce que Laura se profile juste derrière. Les prévisions suggèrent que Laura sera suffisamment puissante pour être classée ouragan de catégorie 2 au moment où elle traversera le golfe et frappera l’État. Cela pourrait se produire dès mercredi tard, date à laquelle les restes de Marco ne feront que quitter la zone.

En tant qu’ouragan de catégorie 2, Laura pouvait contenir des vents allant jusqu’à 105 milles à l’heure. Cela, avec l’onde de tempête et le fait que la Louisane et peut-être l’est du Texas seront déjà trempés par Marco, provoque des évacuations dans toute la région. Les représentants de l’État exhortent les gens à prendre la situation au sérieux.

«Laura a toujours été la plus grande menace pour la Louisiane», a déclaré le gouverneur de la Louisane, John Bel Edwards, à The Weather Channel dans une interview. «Nous ne voulons pas que les gens deviennent complaisants parce que nous avons pris une pause avec Marco.»

Sur la base de la trajectoire des deux tempêtes, les responsables affirment que si les résidents ne sont pas directement dans la ligne des tempêtes, ils devraient tout de même se préparer à avoir environ une semaine de fournitures sous la main. Le meilleur conseil, bien sûr, est d’évacuer si vous vous trouvez sur la trajectoire prévue de la tempête et que vous pouvez le faire en toute sécurité. Tenter de surmonter une tempête dangereuse est souvent une recette pour un désastre, donc se mettre dans cette position n’est pas une bonne idée.

