Faire des jeux vidéo est une mission très lourde, imaginez maintenant que vous devez faire un jeu vidéo au milieu de la pandémie de coronavirus, avec une énorme base de fans et qui sont aussi impatients car le jeu a déjà été retardé … pas facile. C’est pourquoi quand nos amis de Ubisoft Latam ils ont invité APPUYEZ SUR LE BOUTON interviewer Clint Hocking, directeur créatif chez Ubisoft et quiconque travaillait sur Watch Dogs Legion, nous avons dit OBVIOUSEMENT OUI.

Bien sûr, l’interview était longue distance comme toute une vie à partir de mars, mais Clint a donné des réponses très complètes avec ce que PTB donne le signal de départ pour leur couverture de Watch Dogs Legion.

Avancez avec les questions!

APPUYEZ SUR LE BOUTON: Dans tous les bureaux du monde, il y a eu un jour où ils ont vu que le coronavirus était une menace très réelle et qu’un travail à distance serait nécessaire, comment avez-vous vécu ce jour-là chez Ubisoft et quelles étaient vos craintes quant au développement de la Watch Dogs Legion de cela jour après?

Clint Hocking: Watch Dogs: Legion allait sortir en mars de cette année, mais en octobre ou novembre de l’année dernière, Ubisoft a décidé de le retarder et de nous donner du temps supplémentaire, ce que nous avons apprécié car à l’époque, nous comprenions à peine ce que ce jeu allait être.

Au cours de la première semaine de mars 2020, nous avons réussi à obtenir les idées, les livrables, les délais et tout ce dont nous avions besoin de toute l’équipe pour concrétiser cette vision que nous avions du jeu à temps. Soudain, bam… nous devons tous rentrer chez nous à cause du virus. Et cela peut sembler cynique de ma part, mais cela s’est avéré une bonne chose pour nous. Avoir le plan parfaitement élaboré et tout le monde à la maison prêt à faire le travail sans distraction, nous a permis de transformer ce jeu que nous avions déjà en quelque chose d’encore meilleur.

PTB: Développer un jeu est difficile en soi, mais développer un jeu qui a une énorme base de fans, une histoire au sein de la communauté et d’énormes attentes doit être une mission titanesque, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez accepté le défi et comment vous sentez-vous maintenant que Watch Dogs: Legion est sur le point de sortir?

CH: Vous avez raison, le mot «titanesque» est la meilleure façon de le décrire. Surtout lorsque vous essayez d’introduire beaucoup d’innovation comme nous le faisons, c’est très difficile car cela demande beaucoup d’engagement de la part de nombreuses personnes et de trouver un moyen pour notre équipe de reconnaître les forces de l’autre afin de mener à bien le projet. Je suis très fier de ce que nous avons accompli.

PTB: Je sais que vous avez fait des films dans le passé et que vous avez fait le saut vers les jeux vidéo, quelle est la différence entre faire les deux, surtout à une époque où les développeurs veulent brouiller la ligne qui sépare les films des jeux vidéo? Est-ce une ligne que l’industrie devrait suivre ou considérez-vous que les jeux vidéo ont le mérite d’être un média à eux seuls?

CH: Les jeux vidéo sont un médium à part entière, je n’en doute pas. Il y a des jeux qui n’ont pas de cinématique et ils sont très bons. Là, nous avons Spelunky, l’un des meilleurs jeux jamais réalisés… Pas une seule cinématique!

Cependant, je suis heureux que les jeux soient conçus avec un accent sur le cinéma, comme vous le dites, la technologie d’aujourd’hui nous permet de prendre cette expérience narrative d’un film et de la fusionner avec la liberté de décision d’un joueur, mais il y a beaucoup plus à explorer et développer dans ce département pour rehausser cette expérience, j’espère que nous continuerons de le faire en tant qu’industrie.

PTB: Que devez-vous voir chez les joueurs jouant à Watch Dogs: Legion pour savoir que vous avez réussi? Au-delà des ventes et des avis, quels sont vos objectifs personnels avec cet épisode?

CH: Lorsque l’équipe de développement teste le jeu, ils rencontrent souvent un personnage qu’ils aiment et prennent une photo … Peut-être que ce personnage fait quelque chose de drôle ou qu’il le développe dans un endroit intéressant et avec nos outils de capture, ils font de même et Ils l’envoient par mail à toute l’équipe. Cela me fait voir qu’ils aiment ce que nous faisons.

Une fois le jeu lancé, j’aimerais voir les joueurs faire de même et partager leurs moments et personnages préférés sur les réseaux sociaux. Nous avons tout mis en œuvre pour que chaque personnage soit différent et ait quelque chose d’unique, donc cela me rendra très heureux de voir cela sur Internet.

PTB: La franchise Watch Dogs nous a toujours montré un avenir dystopique pas trop loin du nôtre et il semble qu’avec chaque année qui passe, nous nous rapprochons de plus en plus d’un monde similaire. Alors que le monde bougeait autour de vous pendant le développement de Legion, quelles étaient vos pensées et vos craintes quant à l’avenir que nous pouvons voir à partir d’aujourd’hui?

CH: Faire un jeu dans lequel vous vivez dans un régime autoritaire, où l’économie s’effondre et où les libertés individuelles sont perdues est effrayant quand vous voyez le monde réel approcher ce jeu à un rythme très rapide.

L’intérêt de Watch Dogs: Legion est que vous pouvez voir où les mauvaises décisions nous mènent en tant qu’individus et en tant que société. Espérons que les gens qui y jouent comprendront notre message qui est: regardez les gens autour de vous, respectez leur autonomie, respectez-les en tant qu’individus et aidez qui vous le pouvez. Travaillons ensemble. Personne ne viendra nous sauver comme dans le jeu, mettons nos différences de côté et cherchons un avenir meilleur.

Et c’était l’interview de Clint Hocking, directeur créatif chez Ubisoft. Attendez bientôt notre revue de Watch Dogs: Legion où nous verrons si vous vraiment très très …