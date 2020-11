Un bon leader doit cultiver la bonne humeur et affronter toute éventualité avec un esprit calme.

Les patrons en poste ont souvent une mauvaise réputation, caricaturée depuis des années dans différents médias. Ils sont dépeints comme des personnes de mauvaise humeur, toujours prêtes à augmenter la charge de travail des plus faibles et à faire souffrir leurs employés par plaisir. Bien sûr, ce scénario est exagéré, mais il est également vrai que il y a des patrons aux patrons. Il y en a des plus gentils, d’autres plus stricts, certains même absents. Il y a autant de personnalités dans le monde. Et plus qu’un patron, nous voulons aujourd’hui parler d’un leader. C’est-à-dire une personne qui non seulement donne des ordres, mais qui cherche à motiver et à faire partie de ses employés, en tant que groupe de personnes qui évoluent ensemble vers le même objectif. Un leader empathique est quelqu’un qui comprend tout cela et va encore plus loin, avec de grands avantages.

L’empathie est l’une des valeurs les plus importantes que tout être humain puisse cultiver. Bien qu’un bon leader ait de nombreuses qualités et caractéristiques, nous allons nous concentrer sur cela pour illustrer comment la proximité et une compréhension plus claire du groupe de personnes peuvent être une bonne méthode pour faire avancer toute entreprise ou projet. Tu dois comprendre ça les emplois sont composés de personnesSa structure et son cœur sont des êtres humains, avec des sentiments et des motivations. Il n’y a toujours pas d’entreprise qui fonctionne uniquement au moyen de machines, automatiquement. C’est parce qu’il y a l’élément humain que le bien-être émotionnel et un bon environnement de travail sont nécessaires, qui seront grandement modifiés par la personnalité du leader qui a la responsabilité de focaliser le processus.

Au-delà de l’empathie

L’empathie peut être définie comme la compréhension des sentiments de l’autre, en essayant de se mettre à sa place. Un leader, cependant, doit aller un peu plus loin, avoir une vision de la façon dont certaines actions vont affecter une certaine personne et, par conséquent, l’équipe.

Transmettez votre enthousiasme

Nous avons mentionné ci-dessus que le stéréotype d’un patron despotique et d’un leader empathique serait l’idéal opposé. Quelqu’un qui au lieu de transmettre la peur, il doit véhiculer l’enthousiasme et de la créativité à toute votre équipe. Cela se réaliserait grâce à leur capacité à motiver.

Bonne humeur

Il y a toujours la peur qu’un leader explose à un moment donné ou qu’il soit d’humeur quelque peu instable. Un bon leader doit cultiver la bonne humeur et être toujours prêt à affronter toute éventualité avec un esprit calme. C’est peut-être la caractéristique la plus difficile, mais si elle est réalisée, c’est un excellent exemple pour tout le monde.

Quelqu’un proche

La sensibilité est une caractéristique importante de ce type de leader. Il doit savoir se rapprocher de vos collaborateurs pour les écouter et mieux comprendre leurs émotions. L’aspect compliqué est dans le fait de maintenir une relation de travail qui, si elle devient trop proche, pourrait briser la dynamique. Tout est une question d’équilibre.

Aide avant de guider

Une bonne façon de penser pour chaque patron est que vous devriez vouloir aider les autres, avant qu’ils ne vous voient comme une personnalité supérieure. Autrement dit, votre leadership ou votre capacité à être suivi par les autres, devrait être plus une conséquence naturelle de votre empathie, qu’une imposition.