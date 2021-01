La première chose que nous faisons dès que nous lançons un nouveau téléphone mobile est de le personnaliser à notre guise installer toutes les applications et tous les jeux que nous utilisons tous les jours. Pour cela, le plus recommandé est de se rendre dans les magasins d’applications correspondants de chaque plateforme. Désormais, avec le début de cette nouvelle année 2021, un rapport de Sensor Tower révèle quelles sont les applications les plus téléchargées au cours de l’année écoulée. Devinez ce qu’ils étaient?

Bien que cette année 2020 ait été marquée par la pandémie causée par le coronavirus, la vérité est que cette situation étrange a poussé le marché des applications mobiles à augmenter encore plus son essor.

Plus précisément, si l’on compare le nombre de téléchargements au dernier trimestre 2020 avec ceux effectués à la même période l’année précédente, on constate que les téléchargements ont considérablement augmenté tant dans les environnements Apple que Google. Près de 24% de plus qu’en 2019.

TikTok, l’application la plus téléchargée en 2020

Dans le monde, la reine des candidatures de ce dernier trimestre 2020 a été TIC Tac même si son interdiction en Inde au milieu de l’année a ralenti le nombre de téléchargements. Même ainsi, le réseau social populaire est en tête du classement de l’App Store. Si nous regardons les données de Google Play, nous voyons comment, au dernier trimestre de 2020, l’application la plus téléchargée était WhatsAppsuivi par Facebook puis TikTok.

Pour aller plus en détail, le rapport montre les données dans L’Europe  en vous concentrant à nouveau sur le dernier trimestre de l’année dernière et vous pouvez voir à quel point TikTok est à nouveau au sommet du podium, dans l’App Store, il est WhatsApp le plus téléchargé d’Europe, en baisse TIC Tac à la quatrième place, alors que sur Google Play au niveau européen c’est à nouveau TikTok qui est en tête du classement.

Désormais, en compilation avec les téléchargements de toute l’année 2020, c’est enfin TikTok, l’application la plus téléchargée au monde cette année et par conséquent, renversez le tout-puissant WhatsApp, qui tombe à la deuxième place du classement mondial. Il est suivi d’une autre des applications propriétaires de Mark Zuckerberg, Facebook, puis nous trouvons Zoom, Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Google Meet et Telegram complètent le Top Ten.

Cela montre une fois de plus que les principales applications qui ne manquent généralement pas sur la plupart des smartphones dans le monde sont les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Combien de toutes ces applications avez-vous sur votre mobile?